“Ora cambia tutto”. Angela Melillo, dopo l’Isola dei Famosi la sua vita non sarà più la stessa

Angela Melillo è stata una delle protagoniste della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Per il suo carattere accomodante si è meritata il soprannome di ‘suor Angela’ e questo ha fatto molto piacere al pubblico, che ha visto la genuinità della naufraga, e meno agli opinionisti e gli altri concorrenti in studio che più volte hanno esortato la Melillo a tirare fuori le unghie. Qualcosa di simile è successo nello scontro con Vera Gemma.

“Dovresti tirare fuori un po’ di rabbia e antipatia. Ti voglio vedere litigare, ti vorrei vedere fare una scenata. Insomma un po’ di energia anche in quel senso. Questo equilibrio che hai sempre non mi piace. Esponiti un pochino di più. Abbiamo capito che sei una persona brava, non ce en frega niente. Facci vedere anche quanto sei cattiva. Con me l’hai fatto, quando hai potuto mi hai dato solo colpi alle spalle”. Angela Melillo ha risposto per le rime: “Vedi, c’è una piccola differenza, io sto qua e tu stai là! E poi amore no. Non sono il tuo amore, vorrei che tu mi chiamassi sempre Angela”. E a proposito di coltellate, ha rivelato un retroscena in diretta: “Tu me l’hai fatta grossa già prima di entrare. Al telefono mi hai detto che non mi avresti mai nominata e l’hai fatto alla prima occasione”.

“Ho sbagliato a fare poca strategia. L’unica che ho usato è quella del cuore – ha detto Angela Melillo a IlGiornale.it -. Sono sempre la stessa ma ancora più fiera del percorso che ho fatto”. L’esperienza a L’Isola ha provato fisicamente Angela che ha perso più di 10 kg, ma nonostante la fatica la concorrente ha portato a casa più di una vittoria durante le prove leader. “Durante il gioco sono stata ricoverata per un blocco intestinale. Due giorni che ho passato con la flebo sempre attaccata al braccio. È stata tosta”, questo il retroscena svelato dalla Melillo.





Dopo l’esperienza in Honduras Angela Melillo ha parlato a RTL 102.5 e ha raccontato come è cambiata la sua vita: “Il mio compagno Cesare mi ha raggiunto a Parigi dopo l’Isola. È stato molto romantico. Mi ha regalato l’anello ed ha chiesto la mano. Indovinate a chi? A mia figlia”, dice in collegamento Zoom durante Trends and Celebrities. L’attrice romana sembra davvero essere molto felice: “Con lui sto bene, ma non so quando ci sposeremo”. Al momento non si sbilancia: per adesso nessuna data, solo tante ipotesi. “Al mio matrimonio, vi assicuro, che voglio pochi invitati (al massimo una trentina di persone)”.

Poi racconta un dettaglio inedito. “Al ritorno ero con Fariba Tehrani… In pratica abbiamo preso cinque aerei insieme e non vi dico quanto parla. Lo sapete no? Tanto, troppo. Però ci siamo divertite”. Ora Angela Melillo pensa a rimettersi in moto verso il mondo della tv che l’ha vista protagonista di tantissimi programmi. “Ho lavorato con Pippo Baudo e con Pingitore”, racconta anche perché c’è già chi ipotizza il suo ritorno in televisione o in un altro reality o all’interno di un salottino tv. Il tutto potrebbe accadere molto presto: il suo carattere mansueto e accomodante è piaciuto davvero a tutti e ha fatto il pieno di consensi.