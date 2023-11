In questi giorni c’è stata tanta preoccupazione dei fan per Andreas Muller e Veronica Peparini, alla luce delle notizie sulla gravidanza della donna. Erano emerse delle informazioni poco rassicuranti e nelle scorse ore il ballerino ha deciso di rompere nuovamente il silenzio per spiegare come stiano davvero le cose. E c’è stato pure un altro secondo annuncio altrettanto importante, coi loro seguaci che adesso stanno iniziando a scoprire tutto.

Recentemente Andreas Muller e Veronica Peparini avevano fatto sapere a proposito della gravidanza: “Abbiamo sempre ribadito che le gravidanze gemellari sono gravidanze che devono seguire specialisti“, sono state le parole in merito alla situazione di Andreas Muller. Ma sulla questione, il ballerino ha provato a fornire alcuni dettagli utili per comprendere cosa sta realmente accadendo. “La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica: le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte”.

Andreas Muller e Veronica Peparini, l’ultima notizia sulla gravidanza lascia ben sperare

Dopo tanta ansia forse Andreas Muller e Veronica Peparini possono tirare un sospiro di sollievo. Hanno infatti scoperto qualcosa di significativo sulla gravidanza dell’ex insegnante di Amici 52enne. Inizialmente lui aveva detto che non stava procedendo tutto come previsto, ma ora le cose sembrerebbero finalmente essere cambiate. E presumibilmente i medici hanno comunicato loro che la situazione sarebbe in miglioramento.

Attraverso un’Instagram story, Andreas ha scritto: “Le cose sembra stiano andando per il verso giusto e non potremmo essere più felici“. Quindi, sospiro di sollievo e gravidanza che ora starebbe andando avanti nella maniera corretta. Tra l’altro, poco dopo ha anche rivelato un altro particolare interessante: “E dopo un lungo studio abbiamo forse trovato anche i nomi per queste due guerriere”. Solo sorrisi per la coppia, pronta a farsi chiamare mamma e papà.

Non ha fornito dettagli in merito, quindi non sappiamo quali siano i nomi femminili preferiti da Andreas e Veronica. Probabilmente, quando ci avvicineremo sempre più al parto, potrebbero svelare la loro scelta ufficiale.