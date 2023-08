Una vera e propria bufera si sta abbattendo in queste ore su Andrea Zelletta, che insieme a Natalia Paragoni è diventato genitore da pochissimo della prima figlia Ginevra. I suoi ultimi atteggiamenti hanno fatto imbestialire tantissimo follower e lui alla fine è stato costretto ad intervenire per spiegare come stiano realmente le cose. Tra l’altro, dopo un prolungato silenzio, è tornata a parlare anche la neo mamma sempre su Instagram.

A svelare molte notizie su Andrea Zelletta, che coinvolgono quindi Natalia Paragoni e la figlia Ginevra, è stata Deianira Marzano attraverso delle segnalazioni degli utenti. Ci sono anche delle foto che hanno fatto discutere non poco, infatti nonostante si tratti di esperienze lavorative, c’è chi ha ritenuto inadeguato il suo comportamento, essendo un neo papà. Ma vediamo insieme cosa è successo e soprattutto qual è stata la sua replica.

Andrea Zelletta, bufera: coinvolte Natalia Paragoni e la figlia Ginevra

Da ormai diversi giorni si è potuto notare un Andrea Zelletta distante da Natalia Paragoni e dalla figlia Ginevra, alla luce di suoi impegni lavorativi. Ricordiamo che lui lavora come dj e in tanti hanno ritenuto esagerato ciò che ha fatto. Tralasciando il fatto che lavorare sia fondamentale, in molti non hanno gradito il fatto che si sia sfrenato un po’ troppo nelle serate in discoteca. Riprendendosi anche in compagnia di alcune ragazze.

E Zelletta si è arrabbiato per le critiche eccessive ai suoi danni: “A tutti quelli che amano sparare ca**zate dico: secondo voi è facile allontanarsi dalla propria figlia nata da appena una settimana? Datevi una risposta da soli. Imbecilli“. Ma Deianira Marzano ha postato una foto di lui con una ragazza e ha commentato: “Ma Zelletta si è scemunito?”. Non è tutto perché una internauta ha aggiunto: “Abbiamo amici di famiglia in comune, al di là del lavoro di Andrea ti posso dire che si vocifera ci sia una crisi. Mi dispiace tanto”.

Lui ha anche risposto con un’altra storia insieme alla figlia: “Tornato dalla mia principessa, ti amo“. Ma non sappiamo se ci siano davvero stati problemi di coppia tra Andrea e Natalia, con quest’ultima tornata attiva sui social per raccontare com’è stato il parto.