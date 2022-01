“Maria ci è rimasta male”. Andrea Nicole, dopo la scelta svela tutto: “Cosa è successo a Uomini e Donne”

C’è ancora tanta tensione a Uomini e Donne dopo la scelta di Andrea Nicole. Come ricorderete, la cosa ha fatto molto scalpore, soprattutto nel modo in cui è stata presentata in studio. Per chi non lo sapesse, lo scorso novembre l’ex tronista ha fatto la sua “scelta” infrangendo però le regole di Uomini e Donne. Ciprian infatti è andato a casa della giovane, che – invece di avvisare la redazione – l’ha fatto entrate e insieme hanno passato la notte. A questo punto, i due ragazzi hanno fatto il loro ingresso alla corte di Maria De Filippi. Immediata la reazione (bruttissima) di Gianni Sperti e Tina Cipollari: entrambi si sono scagliati contro entrambi utilizzando termini abbastanza forti e probabilmente anche esagerati.

Differente la reazione di Maria De Filippi che, seppur delusa, è stata un po’ più comprensiva ed ha tranquillizzato la tronista mettendola comunque in guardia dal giovane. Da quel momento erano cessate le comunicazioni di Andrea Nicole. Ora però, a circa un mese dalla scelta (forzata), ecco le sue prime parole: “Gianni e Tina? Ognuno è libero di pensare ciò che vuole, nel rispetto della persona che ha di fronte”.

E ancora Andrea Nicole: “Non so se ci sia un modo per fare loro cambiare idea. Se mi sono pentita di quanto abbiamo fatto? Col senno di poi si rifarebbero un sacco di cose in modo diverso e talvolta anche migliore. La verità è che, nel momento in cui ricevi una dimostrazione d’amore così grande e così inattesa, lasci da parte tutto”.





“Il cuore vince sulla ragione e non vedi altro che l’uomo che ami. So che Maria c’è rimasta male perché come tutti si aspettava un finale diverso. Anche dopo quello che è successo, nell’ultima puntata, lei mi ha comunque teso la mano“. A Nuovo Tv l’ex tronista Andrea Nicole racconta: “In realtà ero molto titubante, perché tra i corteggiatori c’era anche Alessandro, che mi interessava”.

Potete dire quel volete ma Andrea Nicole e Ciprian a me piacciono assieme #UominieDonne pic.twitter.com/l3dAjUPh2y January 4, 2022

Poi conclude Andrea Nicole: “Mi trovavo di fronte a due persone completamente diverse tra loro. Scegliere Ciprian era ovvio, però io non lo davo per scontato. Adesso stiamo davvero bene insieme. Vogliamo andare a convivere – ha confidato la ragazza a Nuovo – vogliamo vederci il più possibile dato che io abito a Milano e lui a Roma”.