Notizia meravigliosa per Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim. A riferire ogni dettaglio è stata l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, che ha scelto il settimanale ‘Dipiù’ per annunciare ai suoi fan e a quelli della sua dolce metà una novità che sta per concretizzarsi. Ormai manca davvero pochissimo e poi potranno coronare il sogno. Da quando si sono fidanzati nel dicembre scorso, non si sono mollati mai nemmeno per un secondo e ora sono pronti a vivere una delle esperienze più belle.

Alcuni giorni fa Andrea Nicole Conte aveva invece fatto preoccupare i suoi seguaci. Aveva scritto in una story social: “Io nelle ultime 14 ore. Spero di stare meglio, pregate per me”. Aveva messo un emoticon che aveva fatto pensare al vomito, quindi da molte ore pare fosse alle prese con problematiche di questa natura. Ma poi non aveva fornito ulteriori spiegazioni sul suo precario stato fisico. Poi non aveva fatto sapere altro, quindi la situazione fortunatamente è ritornata alla normalità.

Parlando dunque con ‘Dipiù’, Andrea Nicole Conte ha riempito di complimenti la sua dolce metà: “Ciprian sapeva tutto di me e per la prima volta non ho avuto il timore di essere giudicata e mi sono lasciata andare”. Ma il loro amore è indubbiamente fortissimo e per questo motivo stanno praticamente bruciando le tappe e sono davvero ad un passo dal rendere ufficiale qualcosa di meraviglioso. Un sogno di una vita per lei, ma anche per l’ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi.





Andrea Nicole Conte ha esclamato di essere vicinissima a convivere con Ciprian: “Dopo avere desiderato per tanto tempo l’amore, quello vero, ora non vedo l’ora di viverlo pienamente. Visto che io abito a Milano e Ciprian a Roma, per noi è difficile viverci nella quotidianità e dunque sogniamo una casa tutta nostra per una vita insieme. Dove? A Roma: io al momento non ho un lavoro fisso, mentre Ciprian è personal trainer e fisioterapista e per lui sarebbe più difficile spostarsi. Abbiamo già visto una casetta perfetta per noi”.

Poi Andrea Nicole Conte ha concluso a ‘Dipiù’: “Ci dobbiamo solo organizzare per il trasloco. Non posso quasi crederci, sto finalmente realizzando tutti i miei sogni. Gli scatoloni sono quasi pronti. Io sono stata a casa sua e lui è venuto a casa dei miei a Milano. Per l’occasione mia nonna ha fatto il ‘sugo della domenica’, quello con tanto ragù, che profuma di famiglia. Invece quando sono andata da lui sua mamma mi ha preparato piatti della cucina rumena, la terra di origine della famiglia. Sono tutti pronti a sostenerci”.