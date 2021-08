Finalmente è stato paparazzato e ora non potrà più tirarsi indietro. Andrea Iannone non è più single, infatti è stato beccato dal sempre presente settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, in dolce compagnia. Al suo fianco infatti una bellissima ragazza, di cui stavolta conosciamo nome e cognome e cosa fa nella sua vita. A quanto pare, il pilota di moto era stato legato sentimentalmente a Carmen Victoria Rodriguez, dopo l’addio a Cecilia Rodriguez, ma questa storia d’amore ha avuto breve durata.

Carmen è una modella. Nata a Caracas, Venezuela, ma per metà portoricana, avrebbe conosciuto il pilota proprio nel paddock del MotoMondiale dove lei faceva l’ombrellina. E infatti, non a caso, Carmen Victoria Rodriguez è una delle migliori amiche di Francesca Sofia Novello, fidanzata e promessa sposa di Valentino Rossi. Ma questa liaison non è stata fondamentale nella vita dell’uomo, visto che si sono lasciati dopo pochissimo tempo. E ora sta facendo sul serio con questa nuova fiamma.

Quindi, ‘Chi Magazine’ è riuscito a ‘rubare’ un’immagine ad Andrea Iannone, che aveva al suo fianco questa bellissima giovane. Si trovavano entrambi nella meravigliosa Sardegna, esattamente sulla spiaggia di Capriccioli nella splendida Costa Smeralda. La ragazza è bionda, con un fisico perfetto e straordinario e ha un sorriso davvero molto carino. Per quanto riguarda la sua attività lavorativa, è una fashion stylist e ora è riuscita a conquistare il cuore dello sportivo, che sembra innamoratissimo.





Andrea Iannone è stato dunque beccato, mentre era abbastanza in confidenza e intimo con Gaia Maria Miracapillo, questo il nome della sua nuova partner. La sera hanno alloggiato nello stesso albergo a cinque stelle, quindi sarebbero davvero inseparabili visto che si vedono praticamente tutta la giornata. Staremo a vedere se Andrea Iannone vorrà a questo punto ufficializzare la sua relazione sentimentale o se preferirà ancora attendere un po’ di tempo, prima del suo annuncio.

Andrea Iannone, classe 1989, non ha vissuto bei momenti negli ultimi anni. Il 17 dicembre del 2019 è stato sospeso per doping e nel gennaio 2020 c’è stata la conferma della presenza di sostanze dopanti. Il 10 novembre del 2020 è stato squalificato per quattro anni dal Tas di Losanna e tutti i suoi risultati ottenuti dal primo novembre del 2019 sono stati considerati definitivamente non validi. Ma ora ha ritrovato il sorriso nella vita privata.