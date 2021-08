“Presto genitori”. La voce sul discusso ex tronista di UeD corre. Spuntano tanti indizi

Notizia bomba sulla coppia, alcuni dettagli farebbero pensare proprio a ‘quello’. Un anno di amore e di tanti progetti di vita condivisi e adesso scappa fuori anche qualche dettaglio in più che lascerebbe pensare a un importante passo intrapreso con la fidanzata Elisa Visari.

Un futuro roseo sembra intravedersi all’orizzonte per la splendida coppia. Elisa è davvero la donna giusta per Andrea Damante? A confermarlo non solo gli scatti e i recenti post pubblicati sui social, ma anche alcuni indizi che hanno portato alcuni utenti a darsi la risposta più giusta: si, Elisa è proprio la donna giusta per Andrea.

Andrea Damante più innamorato che mai, infatti ogni post non fa che rivelare una forte intesa e complicità con la sua Elisa, ma anche molto altro. Ad attirare l’attenzione di molti una story in cui la coppia si mostra in primo piano indicando qualcosa.





“Saranno verdi…” scrivono alludendo al colore degli occhi del bebè in arrivo? Per i fan si tratterebbe proprio di questo. Non solo, perché un altro indizio emergerebbe anche da una seconda foto in cui Andrea Damante abbraccia Elisa Visari alle spalle.

Ma dove si incontrano le mani? Proprio sulla pancia di Elisa. La notizia non fa che correre veloce sul web non incontrando ancora né una smentita né una conferma da nessuno dei due. Vorranno forse mantenere il segreto fino all’ultimo?