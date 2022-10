Paura per Andrea Damante e i suoi fan per il crollo di un soffitto della discoteca. La scena è stata ripresa da alcuni spettatori, che si trovavano all’evento musicale del dj. Un momento di grande preoccupazione per tutti i presenti, che non si aspettavano certamente di assistere a questa vicenda, che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze. Ovviamente, una volta pubblicato sul social network TikTok, il filmato è diventato virale e ora sono veramente in tantissimi ad averlo visto con attenzione.

Per Andrea Damante momento da dimenticare col crollo del soffitto della discoteca, che poteva davvero essere una tragedia. Intanto, parlando della sua vita privata, l’ex Uomini e Donne sarebbe in crisi profonda con la fidanzata Elisa Visari. I follower, sotto il post dell’Investigatore Social, hanno iniziato a pubblicare diversi post contro di lui: “La storia si ripete”, “La Visari potrà scrivere un libro: le corna stanno bene su tutto e anche io stavo bene senza”, “Giulia De Lellis avrà tanti difetti, ma su Damante aveva ragione”.

Andrea Damante, che paura: crollo del soffitto della discoteca

In particolare, l’episodio incriminato che ha coinvolto Andrea Damante, che ha assistito a questo crollo del soffitto della discoteca dove era intento a suonare e a divertire la gente, è successo nella giornata di venerdì 14 ottobre nella città di Vercelli e all’interno dell’attività commerciale che si chiama Globo. A postare le immagini è stata l’influencer Margherita Fosterini. Tantissime le reazioni degli internauti, che hanno immediatamente commentato l’accaduto. Ma non si sono verificati danni fisici alle persone.

L’influencer ha scritto a corredo del filmato, in cui si è potuto vedere il crollo di una parte del soffitto mentre erano stati lanciati dei coriandoli nella discoteca Globo: “Vai a vedere Damante ma cade il soffitto appena entra”. E gli utenti hanno aggiunto: “Che dire, ha spaccato”, “Posso dire che c’ero”, “Vercelli regala emozioni”. Ovviamente si è preferito utilizzare l’ironia, proprio perché per fortuna non ci sono state conseguenze all’incolumità degli spettatori. Un inconveniente che non è dunque costato caro.

Nell’ultima puntata di Emigratis, Andrea Damante è apparso con Pio e Amedeo e ha confermato di aver tradito un paio di volte Giulia De Lellis. Lui è stato scoperto dalla giovane perché aveva lasciato WhatsApp sul computer. Ma non ha voluto aggiungere dettagli sui contenuti di quei messaggio compromettenti, che hanno provocato la fine della relazione.