Andrea Cerioli è stato uno dei naufraghi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. All’inizio partito un po’ sottotono, l’ex tronista di Uomini e Donne si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico a casa che lo ha portato sul terzo gradino del podio alla finalissima del reality show vinto dallo youtuber napoletano Awed.

Conclusa l’esperienza in Honduras, Andrea Cerioli si era confidato in diretta a CasaChi: “Prima cosa che ho fatto a telecamere spente? Se devo essere sincero ho fumato una sigaretta. La prima cosa che ho fatto girato l’angolo, giuro. Lo so che non è il massimo. Però devo dire che sto fumando la metà della metà. Dopo la sigaretta un panino. C’erano dei tramezzini col tonno ne ho mangiati tipo 4 o 5. E dei biscotti. Ho mangiato qualsiasi cosa. Anche un pezzo di ananas. La fame è brutta”.

“Sono contento di come sono andato. Mi sarei dato una settimana di tempo per come sono io. L’isola l’ho fatta perché tutte le persone vicino mi dicevano “Andrea non è per te non ce la fai”. La prima settimana è stata un delirio tra la mancanza di sigaretta e mancanza di cibo e mi mancava casa per alcuni motivi particolari. Mi sono fatto coraggio, è stata tosta, non lo nego. Sono Andrea non sono Raz Degan 2.0. Alcune cose non si sono viste. Ho pescato 12 pesci, ho litigato e polemizzato, poteva essere più interessante questo forse”.





Partecipare all’Isola dei famosi è stato per Andrea Cerioli un modo per mostrare un lato inedito rispetto a quello che si è visto a Uomini e Donne. Concluso il reality show condotto da Ilary Blasi, l’ex tronista e la sua fidanzata, Arianna Cirrincione, sono spariti dai radar e come sempre i fan hanno chiesto ai diretti interessati i motivi del loro allontanamento dai social. L’ex tronista di Uomini e Donne e la fidanzata non si sono parecchio sui social e la cosa non è sfuggita ai fan.

A rispondere alle domande è stata Arianna: “Avete ragione… Ma un po’ ci siamo presi del tempo per noi. In questi giorni, invece, stiamo aiutando i miei con il trasloco quindi siamo molto presi… ma torneremo presto!”, ha detto la fidanzata di Andrea Cerioli rispondendo a un follower che chiedeva: “Siete spariti da un po’… che succede?”.