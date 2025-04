Una bomba gossip è deflagrata sui due attori, che da due anni erano una coppia. Invece a sorpresa si sarebbero lasciati, nonostante nessuno si immaginasse una fine così prematura della relazione sentimentale. Anche perché circa un anno fa avevano pure preso una decisione impegnativa, quella di acquistare una villa da sogno.

Ora invece fonti attendibili hanno confermato che i due attori si sarebbero lasciati definitivamente, anche se c’è ancora molto mistero intorno ai protagonisti della vicenda. I primi a dare la news sono stati i giornalisti del Daily Mail, che non avevano aggiunto particolari sulle motivazioni della separazione.

I due attori si sarebbero lasciati dopo due anni insieme

I due attori che avrebbero fatto questa drastica scelta di lasciarsi avevano comprato, meno di dodici mesi fa, una straordinaria villa a nord-ovest di Londra, precisamente a Hampstead, pagandola 5 milioni di sterline. Ma ora i due si sarebbero detti addio, come ribadito anche da People: “Si sono lasciati un po’ di tempo fa“. Mistero sul futuro della dimora, che potrebbe anche essere messa in vendita.

A separarsi sono Rami Malek ed Emma Corrin. Si erano messi insieme nel 2023 e in quell’anno erano stati avvistati in pubblico per la prima volta in assoluto, mentre assistevano ad un concerto di Bruce Springsteen. Spesso erano stati paparazzati, ma ora l’idillio sarebbe finito per sempre. Malek, 43 anni, ha anche vinto un Premio Oscar grazie al ruolo di Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody. Ma è noto anche per il personaggio del faraone Ahkmenrah ne Una notte al museo.

Emma Corrin, 29 anni, è famosa per essere stata Lady Diana nella quarta stagione della serie tv The Crown. Nel 2021 ha fatto coming out definendosi queer e aggiungendo lei e loro come pronomi di genere sui suoi profili social.