Il mese di agosto inizia con una notizia clamorosa di gossip. Riguarda un’attrice italiana molto famosa e amata, che era stata beccata col nuovo partner meno di un mese fa. C’erano stati dei baci e questo faceva intuire che fosse nata una relazione. Peccato però che Claudia Gerini potrebbe aver già rotto con il nuovo fidanzato, almeno stando alle ultime voci. Lui sarebbe già stato avvistato con un’altra donna e non sappiamo come lei abbia reagito.

Non siamo in presenza di dichiarazioni ufficiali di Claudia Gerini, quindi non abbiamo la certezza assoluta che abbia già rotto col fidanzato, ma l’indiscrezione è veramente pazzesca. Ci sono dei particolari ben precisi, diffusi dalla pagina Instagram The Pipol Gossip, infatti lui sarebbe stato visto in Puglia con al suo fianco un’altra persona. Andiamo a vedere insieme cosa è stato raccontato dai colleghi sulla neo coppia, che sarebbe già scoppiata.

Claudia Gerini avrebbe già rotto col nuovo fidanzato: “Lui con un’altra”

La scoperta è stata fatta quindi da The Pipol Gossip, che ha fornito dettagli interessanti sulla dolce metà di Claudia Gerini. E sembra davvero che abbia rotto la relazione, dato che l’ormai ex fidanzato si è concesso momenti spensierati nel territorio pugliese. Ma non si è presentato lì da solo, bensì in dolce compagnia, e si è anche saputo chi sia questa donna che avrebbe in qualche modo sostituito l’attrice romana di 51 anni.

Ecco quanto svelato su Riccardo Sangiuliano, ex marito di Nathaly Caldonazzo: “Nell’ultimo periodo Claudia Gerini, fotografata anche da diversi settimanali, sembrava aver ritrovato l’amore con il manager e imprenditore Riccardo Sangiuliano. Ma proprio pochi giorni fa lui era in giro per la città di Monopoli con una famosa ristoratrice locale in atteggiamenti intimi e sotto gli occhi di tutti. Storia al capolinea dunque? E Claudia lo sapeva?”.

Tra i vari commenti degli utenti, ce n’è stato uno più rilevante: “Si era trattato di un semplice flirt”. Quindi, secondo questo internauta quelle foto del settimanale Chi che ritraevano Claudia e Riccardo insieme non erano una conferma di una storia d’amore, ma di una breve frequentazione. Vedremo se i diretti interessati interverranno.