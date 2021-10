“Gravidanza finta, io so tutto”. Amedeo Goria, la bomba sulla fidanzata Vera è da tremare: cosa c’è sotto

I nominati della settima puntata del Grande Fratello Vip 2021, trasmessa lunedì 4 ottobre, sono Amedeo Goria, Nicola Pisu e Samy Youssef. La serata non ha visto nessuno dei concorrenti lasciare la casa più spiata d’Italia e solo venerdì prossimo uno dei tre nominati sarà costretto a lasciare il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Samy Youssef, che in questi giorni ha avuto divergenze con Soleil Sorge, Alex Belli e Davide Silvestri, è stato il meno votato nella settimana precedente, quindi è entrato di diritto in nomination, Amedeo Goria è stato il più nominato dai compagni di avventura, seguito da Nicola Pisu. Amedeo Goria ha commentato il suo ingresso in nomination dedicando solo un pensiero e un saluto ai suoi familiari di cui sente la mancanza.

Amedeo Goria, la segnalazione sulla gravidanza della fidanzata Vera Miales

Tra questi ovviamente i figli avuti da Maria Teresa Ruta, Gian Amedeo e Guenda Goria, e la fidanzata Vera Miales, barista e modella moldava 36enne di cui il giornalista Rai non aveva fatto alcuna menzione prima di entrare al Grande Fratello Vip. Amedeo Goria nel video di presentazione prima dell’ingresso al GF Vip 6 si è proclamato single, spiazzando la sua compagna Vera Miales, poi intervenuta per mettere le cose in chiaro.





“Sei single? ‘Spero che lei accetti?’ Staremo a vedere amore mio!!!”, aveva commentato la modella – 31 anni in meno del giornalista – pubblicando il video in cui Goria diceva di essere single. Non solo fidanzato, ma forse in attesa di diventare padre per la terza volta, perché nei giorni scorsi sono uscite alcune foto in cui Vera Miales mostra un pancino a dir poco sospetto.

Poco dopo persone vicine alla donna hanno smentito questa notizia parlando di una messa in scena orchestrata dall’agenzia della Miales per far parlare di sé e per entrare al Grande Fratello Vip. La segnalazione è arrivata all’influencer Deianira Marzano, che sul suo account Instagram ha pubblicato il testo integrale del messaggio.