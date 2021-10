Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato. La relazione sembra aver raggiunto il capolinea. A diffondere l’indiscrezione, le pagine del settimanale Chi, dove si apprende che la storia d’amore, non solo è finita dopo quattro anni d’amore, ma anche non in modo del tutto pacifico.

Sarebbero due gli indizi che conducono a vociferare in merito a una rottura avvenuta tra i due. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è ormai sempre molto più distante da casa. Seguire la squadra bianconera ha sicuramente apportato qualche stravolgimento nella quotidinità di coppia, ma non solo. Pare che lontano dalla dolce metà, l’allenatore abbia ceduto a qualche tentazione di troppo.

Un ipotetico tradimento che però non è ancora andato incontro a una conferma. Ma non solo. Sempre secondo le fonti di Chi, il matrimonio della figlia dell’allenatore, Valentina, non avrebbe visto la presenza dell’attrice. Ambra Angiolini assente ai festeggiamenti delle nozze accanto all’allenatore, non vi sembra anche questo un po’ strano?





Questa volta i due sembrano essere andati incontro a un reciproco allontanamento, anche se, come tutti ben sanno, non è la prima volta per la coppia. Non molto tempo fa la smentita di una rottura è avvenuta proprio per bocca di Ambra nello studio di Domenica In.

Anche se, come affermato dalla Angiolini riguardo l’amore: “Prima pensavo che l’amore mi dovesse salvare, ora mi salvo da sola. La persona che sta vicino a me è un valore aggiunto, non è quella senza cui potrei morire”, l’ex volto di Non è la Rai potrebbe tornare sull’argomento e mettere a tacere le voci, oppure, confermare tutto.