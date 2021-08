“Come è toccare uno stro***…”. Ambra Angiolini nera di rabbia, questa volta non sta zitta. Un vero ‘massacro’

Quelle di una rottura tra loro sono soltanto voci che non trovano fondamento. Prosegue ed è sempre più solida la Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri (allenatore della Juventus). Lo scorso aprile si è parlato di una rottura dopo quattro anni d’amore e si affastellavano i rumors su una presunta crisi. La coppia non rispose direttamente, lo fece attraverso i fatti. Infatti i due si presentarono più uniti che mai durante un weekend trascorso a Roma per via degli Internazionali di tennis: abbracci, sorrisi e gesti affettuosi. Poi una vacanza romantica in Costiera Amalfitana.

L’attrice e il tecnico stanno insieme da quattro anni. Nel luglio del 2017 il settimanale Chi svelò l’inizio della loro relazione con foto esclusive. Un weekend all’Argentario tra baci appassionati e coccole in riva al mare sancì l’inizio della loro relazione. Anche se la storia va avanti da tempo, Ambra Angiolini non ha mai pubblicato foto sui social della coppia. Segnale che sono molto riservati e che vogliono vivere la loro storia al riparo dalle malelingue. Anche se non sempre ci riescono.

Infatti la loro relazione non smette di essere bersaglio di insulti e critiche da parte degli utenti del web, ma all’ultimo attacco Ambra Angiolini ha replicato a tono, rispedendo al mittente l’offesa. Una domanda offensiva, forse scritta per provocare una reazione nell’attrice, che ha sortito l’effetto desiderato. “Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri?”, ha scritto un follower sotto il post in cui Ambra scherza sul suo sorriso in primo piano. Parole fuori luogo che hanno fatto scattare qualcosa nell’attrice, che non è riuscita a trattenersi: “Ti rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com’è toccare uno stronzo”. Una replica che ha ottenuto il consenso di numerosi fan dell’artista.





Di rado Ambra Angiolini tende a commentare le frasi degli utenti che criticano la storia con Max Allegri. Lo aveva fatto in un’altra occasione, ma mai in questi termini. Quella volta pubblicò uno scatto che ritraeva insieme alla figlia nata dalla relazione con Francesco Renga. “Ti auguro un 2019 pieno di affari tuoi”, fu la frase in risposta dell’attrice. Polemica chiusa, ma molti followers dell’attrice, dimostrarono approvazione e sostegno.

Insomma tutti segnale che testimoniano come la coppia sia molto affiatata e c’è chi parla anche di convivenza. Secondo il settimanale Chi, la prova sarebbe data dal fatto che Massimiliano Allegri abbia deciso di sedersi di nuovo sulla panchina della Juventus scegliendo di non volare in Inghilterra, come invece avevano dato per certo gli esperti di calcio mercato.