Ambra Angiolini è al centro dell’attenzione mediatica, dopo la brusca rottura con il suo compagno Massimiliano Allegri. Stando a quanto è trapelato finora, l’allenatore della Juventus l’avrebbe tradita, anche se tutto tace in casa Max. Lei e la figlia Jolanda sono invece intervenute sulla vicenda, facendo comprendere che l’attrice sia in un momento di grande difficoltà emotiva. E sono anche esplose polemiche per ‘Striscia la Notizia’, che ha deciso di rintracciare Ambra per darle il Tapiro d’Oro.

Il programma satirico di Canale 5 si è però difeso, dopo l’attacco del ministro per le Pari Opportunità: “Ci tenevo a scriverle dopo che anche lei – che onore! – ha impegnato alcuni minuti del suo tempo per parlare di me in compagnia delle menti più brillanti della Nazione Sono nato nel 1996, premio dal muso lungo e triste. E da allora vengo consegnato ai cosiddetti “attapirati”. Per mostrarle che tutto si è consumato in modo sereno, sul nostro sito può vedere la prima parte del servizio, non andata in onda”.

Nelle scorse ore Ambra Angiolini avrebbe dovuto presenziare ad un evento importante e atteso dalla diretta interessata. Ma è stata assunta una decisione inevitabile per preservarla dalla bufera. Infatti, molto probabilmente sarebbe stata accerchiata dai giornalisti nel tentativo di rubarle dalla sua bocca altre dichiarazioni sulla fine della relazione con Allegri. Ora però presumibilmente ha voglia solamente di privacy e tranquillità e per questo motivo non la vedremo fisicamente.





Secondo quanto avvenuto in queste ore, Ambra Angiolini non ha preso parte al Salone del Libro di Torino, dove sarebbe stata presente per la presentazione del libro di Viola Ardone, intitolato ‘Oliva Denaro’. A parlare è stata la casa editrice Einaudi, assieme all’ufficio stampa della donna. Il direttore di Einaudi Stile Libero, Paolo Repetti, ha commentato: “Abbiamo voluto sottrarre lei e la figlia al clamore mediatico di questi giorni. Ad Ambra questo libro è piaciuto molto, ma abbiamo preferito che restasse a Milano”.

Repetto ha concluso: “Ovviamente ci scusiamo di questa modifica del programma”. Delusione c’è ovviamente stata per l’assenza di Ambra Angiolini, che si prenderà sicuramente qualche giorno di pausa ed eviterà di apparire in pubblico. Si resta invece ancora in attesa di eventuali dichiarazioni di Allegri, che tardano ad arrivare. Anche per capire se confermerà la versione dei fatti.