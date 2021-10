Continua a tenere banco la vicenda legata ad Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, che si sono lasciati definitivamente. Era stato il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini a dare in esclusiva la brutta notizia, poi lei lo ha praticamente confermato a ‘Striscia la Notizia’, dove ha ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli. Adesso è tornata nuovamente a parlare in queste ore e ha fatto affermazioni pungenti ad un’emittente radiofonica, che potrebbe innescare comunque ulteriori e clamorose polemiche.

A ‘Striscia la Notizia’ l’ex volto di Non è la Rai ci scherza su: “Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra… ora posso dormire con lui”. Una battutina, niente di più… ma se leggiamo tra le righe sembra chiaro che il rapporto tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sia ai ferri corti. E proprio come racconta Jolanda, la figlia che Ambra ha avuto con Francesco Renga, la madre “si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita?!”. Ma andiamo a vedere ora cosa è successo.

Stando a quanto è trapelato finora, Allegri avrebbe tradito con un’altra donna Ambra Angiolini. Non ci sono state conferme ufficiali, anche se si è intuito dalle parole della figlia di lei Jolanda. Tutto tace invece in casa Max, infatti si sta concentrando unicamente sul suo lavoro e sulle prossime gare della Juventus. Non ha quindi rotto il silenzio sulle sue vicende private e chissà se lo farà fra qualche giorno. A ‘Radio Capital’ ci ha pensato l’attrice a gettare ancora altra benzina sul fuoco. Che bomba.





Queste le nuove parole di Ambra Angiolini sull’ex partner: “Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone, che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero, perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce sconfitta”. Quindi, senza nominarlo direttamente, ha fatto comprendere che Allegri sia stata una persona assente, ancora di più nell’ultimo periodo.

Dopo il servizio di ‘Striscia la Notizia’, in tanti hanno attaccato il programma: “Perché non consegnarlo ad Allegri, visto che è lui che l’ha tradita?”, si sono chiesti in tanti. Immancabile il commento della tagliente Selvaggia Lucarelli, che giustamente ha posto l’accento sulle battutine infelici fatte dall’inviato. Poi la stoccata a Vanessa Incontrada: “Quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa”.