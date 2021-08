“Finalmente ce l’abbiamo fatta”. Amanda Knox, poche settimane dopo l’aborto la bella notizia

Amanda Knox è diventata nota in Italia per il fatto di cronaca, riguardante la morte della povera studentessa Meredith Kercher, verificatasi a Perugia il primo novembre del 2007. Per il suo omicidio erano stati arrestati proprio lei e il fidanzato dell’epoca, Raffaele Sollecito. Poi però sono stati completamente assolti da ogni accusa e ora l’americana è libera da tempo. Proprio nell’ultimo periodo era tornata alla ribalta per alcune sue critiche riservate all’Italia e per aver annunciato di essere stata costretta ad un aborto.

Questo quanto riferito dopo la perdita del feto: “Sono andata in bagno a prendere le pillole e poi mi sono semplicemente sdraiata sul letto e ho aspettato che succedesse qualcosa. Ero confusa, possibile che il mio corpo non sapesse di questo aborto spontaneo? Non ho preso gli antidolorifici, pensavo che non ne avrei avuto bisogno. Ci è voluto circa mezz’ora prima che sentissi qualcosa. Un dolore addominale come non ho mai provato prima. Stavo tremando, alla fine non ce la facevo più, ho avuto bisogno delle pillole”.

Nelle ultime ore Amanda Knox ha fatto però un annuncio sensazionale. Dopo tanta sofferenza, nel suo podcast ha rivelato di aver finalmente raggiunto l’obiettivo inseguito a lungo. In particolare, la notizia è stata comunicata nella puntata del suo podcast ‘Labyrinths’. C’è stata una registrazione audio e nella stessa si è potuta ascoltare una frase importantissima: “Grazie al cielo, ce l’abbiamo fatta”. Felicissimo anche il suo coniuge Christopher Robinson, che sta vivendo con lei momenti indimenticabili.





Amanda Knox ha quindi svelato di aspettare un bebè. La giovane di 34 anni è nuovamente incinta e spera stavolta che tutto potrà andare liscio. Un annuncio davvero molto bello, che potrebbe permettere alla statunitense di mettersi alle spalle tutti i periodi più oscuri della sua vita. Staremo a vedere come reagirà la gente comune a questa notizia. Recentemente è stata subissata di critiche e insulti, ma stavolta c’è comunque un futuro nascituro o nascitura di mezzo e difficilmente si andrà oltre con le parole.

Queste erano state le critiche all’Italia di Amanda Knox: “Il danno alla mia reputazione, che ancora mi porto dietro a causa di una condanna ingiusta, è incalcolabile ma eccone un assaggio. Ho fatto una battuta su quella volta in cui sono stata orribilmente rinchiusa in una prigione per quattro anni per un omicidio con cui non avevo niente a che fare e ricevo queste risposte”.