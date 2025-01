Ilary Blasi e Bastian Muller sembrano una coppia rodata ormai, si vede anche nella serie tv ‘Ilary’, disponibile su Netflix da inizio gennaio 2025. La conduttrice, che è ancora alle prese col divorzio da Francesco Totti, anche lui accompagnato da circa due anni con Noemi Bocchi, racconta anche della sua storia d’amore nel secondo capitolo della serie che la vede protagonista. E di come è nata.

Per caso, a quanto pare. Ilary Blasi rivela infatti di aver incontrato il suo attuale compagno mentre si trovava in una lounge all’aeroporto. Un vero e proprio colpo di fulmine e da quel momento i due sono diventati inseparabili. Pare che Bastian nel momento in cui ha incontrato la conduttrice all’aeroporto non sapeva minimamente chi fosse. Ma invece lui chi è davvero?

Ilary Blasi, il retroscena su Bastian Muller: “Che lavoro faceva prima”

La sua professione non è mai stata dichiarata. L’anno scorso circolarono alcune voci secondo cui Bastian Muller, 38enne originario di Francoforte, fosse un “ricco ereditiere e uomo d’affari”, ma queste voci sono state smentite dal settimanale Gente, che nel numero in edicola questa settimana racconta un’altra verità.

Nel dettaglio la rivista rivela che in passato l’attuale compagno di Ilary Blasi che oggi sfoggia al polso un orologio da 80mila euro, faceva il maggiordomo presso un lussuoso albergo svizzero. “Il bello del mio lavoro è che c’è sempre ricambio di personale, dunque si conosce molta gente”, raccontava a una televisione locale che andò a registrare un servizio proprio nella struttura.

Insomma una vita comune, che sarebbe stata poi rivoluzionata dall’incontro con Ilary Blasi. Anche il settimanale Oggi si è messo sulle tracce di Bastian e a Wächtersbach, cittadina di origine dell’uomo, sembra che nessuno, o quasi, lo conosca. Ma un portiere alla reception dell’Hotel Lorösch di Bad Orb, località termale vicina, ha svelato che avrebbe lavorato con lui nella primavera-estate del 2015, “dopo che si era fatto un’esperienza in Svizzera nella conciergerie di lusso”.