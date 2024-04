Grande Fratello, è ritorno di fiamma. E la notizia arriva da un altro ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini che, con le ultime Storie Instagram dove appunto ritrae i due ex fidanzati di nuovo insieme, fa sapere: “Alla fine ci siamo riusciti”. Bisogna fare un passo indietro, a qualche mese fa per la precisione, quando lui ha raccontato al pubblico di aver chiuso con la fidanzata storica a poco dalla sua uscita dalla casa.

Una notizia, questa della rottura, che aveva scioccato anche il pubblico considerando che laveva deciso di abbandonare il Grande Fratello proprio a causa della forte mancanza dei suoi affetti. Come molti avranno capito stiamo parlando della relazione tra Ciro Petrone, ex inquilino della Casa più spiata d’Italia e Federica Caputo.

Grande Fratello, è ritorno di fiamma

La coppia aveva già partecipato a Temptation Island nel 2019 e da quel programma era uscita più innamorata che mai. Ricordate la corsa forsennata di Ciro Petrone verso il villaggio dove era la sua fidanzata? Ecco. Poi lui ha partecipato al Grande Fratello ma dopo l’addio a una domanda di Alfonso Signorini e poi in una diretta Instagram aveva affermato di essere tornato single.

In questi ultimi tempi però devono aver appianato le loro divergenze e infatti si sono susseguite diverse segnalazioni dei due negli stessi posti. Per esempio all’inaugurazione del negozio dell’ex gieffino a Napoli dove, come riportava anche il settimanale Chi, era presente anche Federica, che “è sempre rimasta accanto a Ciro”.

Ma finora, nonostante voci e immagini, nessuna conferma ufficiale del ritorno di fiamma. Ma ora ci hanno pensato Marco Maddaloni e sua moglie Romina Giamminelli a dare la notizia ai fan. Come anticipavamo, tramite delle Storie Instagram che hanno pubblicato sui rispettivi profili e ripostate anche dal sito Isa&Chia, hanno immortalato i due ex insieme ed esultato dicendo “Alla fine ci siamo riusciti!”.