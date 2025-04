Da quando il Grande Fratello si è concluso il 31 marzo, Mariavittoria Minghetti si sta dedicando alla sua relazione con Tommaso Franchi, lasciandosi alle spalle le incertezze vissute nel reality. Dopo un soggiorno a Siena, città d’origine di Tommaso, i due si trovano ora a Roma, dove hanno deciso di aprire una diretta su TikTok per dialogare con i loro numerosi follower.

Il clima sereno della diretta è stato turbato da alcuni commenti provocatori. In particolare, un utente ha riportato al centro della scena Alfonso D’Apice, ex concorrente con cui Mariavittoria aveva avuto un breve avvicinamento durante i mesi nella Casa. All’epoca, nel periodo trascorso nel Tugurio, la dottoressa si era mostrata indecisa tra Alfonso e Tommaso, salvo poi rendersi conto in tempi brevi di voler dare fiducia al legame con il toscano.

“Io e Alfonso?”. Un mese dopo il Grande Fratello, Mariavittoria risponde alle continue domande

Anche se la relazione ufficiale tra Mariavittoria e Tommaso non era ancora nata durante i momenti di maggiore complicità con Alfonso, la presenza del giovane napoletano ha continuato ad aleggiare sul loro rapporto. Alfonso, infatti, aveva raccontato di essere stato confidato da Mariavittoria che la sua scelta verso Tommaso sarebbe stata dettata più dal timore di perdere credibilità agli occhi del pubblico che da un sentimento autentico. Persino dopo la fine del programma, D’Apice ha alimentato il chiacchiericcio social, appoggiando con un like chi insinuava che l’unione tra Mariavittoria e Tommaso fosse costruita a tavolino.

Durante la diretta su TikTok, mentre rispondevano alle domande, un hater ha scritto ripetutamente: “Mavi, sei ancora innamorata di Alfonso?”. Mariavittoria, esasperata dai continui riferimenti, ha deciso di replicare senza mezzi termini: “Questo qui… voglio rispondere a lui che è un po’ che scrive. Se sono ancora innamorata di Alfonso? Sì, guarda”. Immediatamente dopo, si è voltata verso Tommaso e l’ha baciato, spegnendo ogni ulteriore dubbio.

Con questa risposta ironica e il gesto spontaneo verso il compagno, Mariavittoria ha voluto ribadire la solidità della loro storia, chiudendo definitivamente il capitolo dei sospetti e delle insinuazioni legate ad Alfonso. Allo stesso tempo, va detto che Alfonso non se la sta passando male. Di recente il giovane napoletano è riapparso per alcune dirette social insieme alla sua fidanzata attuale Chiara Cainelli, smentendo così le voci su una crisi di coppia.