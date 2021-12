“Maledetto, menomale che ti conosco”. Alex Belli e il giovane paparazzato con la moglie Delia, spunta il video con l’abbraccio

Alex Belli è uscito dal Grande Fratello Vip. Ma tutti ancora parlano sia di lui, sia di quello che succede nella sua vita privata. Dentro la Casa ne sono successe davvero troppe per dimenticare tutto in fretta. Subito dopo essersi sposato con Delia Duran l’attore è finito tra le braccia di Soleil Sorge. Un triangolo che ha innescato davvero tante polemiche, con la modella di origini venezuelane che ha più volte fatto sentire la sua voce. Sia con Alex che con Soleil.

Ora, però, Alex è fuori e vuole riprendere in mano la sua vita che, come lo stesso ha detto nell’ultima puntata del 13 dicembre: “sta andando in pezzi”. La stessa Delia si era ‘vendicata’ di quello che il marito stava combinando nella Casa postando una foto in cui compariva con un bel figaccione, nudo. Alla vista della foto, tuttavia, Alex aveva mantenuto una calma glaciale e aveva detto: “Sono solo amici, non c’è nient’altro”. Ma chi era quel tipo?

Beh, si trattava davvero di un amico di Alex Belli, ovvero Simone Bonaccorsi, ex volto di Temptation Island e modello. I due si conoscono bene e infatti proprio Simone ha voluto salutare l’attore di CentoVetrine andandolo a trovare a casa. Sul profilo Instagram di Alex c’è proprio una story dedicata a questo incontro davvero particolare e con immancabile colpo di scena.





Alex Belli sta facendo delle fotografie alle moglie Delia Duran. Si sente suonare il campanello. Chi è? Ma è proprio Simone Bonaccorsi. Alex va ad aprire e subito gli dice abbracciandolo e sorridendo: “Sei un maledetto!”. A questo punto Simone gli fa: “Oh, ma lo sai che è la mia donna quella” indicando Delia Duran. Alex accetta la battuta e risponde “sì, sì…”.

Un momento davvero divertente, considerando tutto quello che è successo dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6. Il triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ha fatto parlare per settimane. Poi è spuntato fuori pure Simone Bonaccorsi, che però è un grande amico della coppia. Insomma, voi ci avete capito qualcosa? Noi poco, ma di sicuro a casa di Alex Belli non ci si annoia mai. Donne o uomini, è tutto un via vai di gente…