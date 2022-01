Una vicenda che fa sempre più ridere, parliamo di Alex Belli e Delia Duran. Lei dentro al GF Vip, lui fuori. E proprio quest’ultimo, in un ribaltamento di parti che ha dell’’incredibile, decide di utilizzare la stessa moneta che solo qualche mese fa era in mano alla compagna: i social. Il colpo di scena, se proprio così lo vogliamo chiamare, arriva sabato 22 gennaio. C’è da dire che oramai il pubblico non sopporta più queste prese di posizione, che danno tanto l’impressione essere falsissime e sopratutto non digerisce poi molto entrambi i personaggi e tutto il caos che hanno creato, probabilmente (si legge dai commenti su Instagram e Twitter) in cerca di visibilità.

Eccoci quindi arrivati all’ennesimo colpo di scena firmato Alex Belli: “Delia da ora camminerà da sola”, scrive sui social l’ex volto di Centrovetrine. Insomma, Alex Belli lascia la compagna, che naturalmente non può leggere il messaggio e dovrà attendere la puntata del lunedì per saperlo da Signorini (forse).

Queste le parole di Alex Belli : “Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”.





La cosa che poi fa sbellicare dalle risate gli utenti e gli spettatori del reality è il fatto che fino a al giorno prima, Alex Belli era convinto di tutt’altro. E infatti si è presentato fuori dalla Casa più spiata d’Italia per dare l’anello di matrimonio a Delia Duran come segno del loro amore. Nell’occasione aveva detto: “Il nostro amore è totalitario è incredibile”.

E ancora Alex Belli: “Io ho scelto te e ho interrotto il mio percorso per seguirti. È inutile che fai Santa Maria Goretti. Dimostra chi sei e non farti forviare da quelle persone che stanno li dentro. Io ti chiedo perdono se ti ho fatto soffrire, ma quello che siamo noi è un rapporto libero”. Poi appunto il colpo di scena: dopo nemmeno 24 ore il repentino ripensamento che ha spinto l’attore a lasciare la compagna in diretta (sui social). Poi si chiede perché il pubblico non sia dalla sua parte. Che spettacolo.