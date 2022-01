Non solo Soleil Sorge, tra la coppia composta da Alex Belli e Delia Duran c’è un’altra donna: Stella. La collaboratrice e amica dei due concorrenti del Grande Fratello Vip 6, ha rilasciato un’intervista a Libero Quotidiano svelando alcuni aspetti della loro particolare amicizia.

“Collaboro come stylist con Alex e ci conosciamo da tantissimi anni e posso dire di essere il suo AlterEgo per la creatività come fotografo di moda. Abbiamo gli stessi interessi artistici, la moda, la musica, i viaggi solo per citare alcuni settori che ci accomunano”, ha spiegato l’amica della coppia, per parlare del loro rapporto.

“Delia ha sempre capito Alex, e da subito lo ha accettato e compreso per la persona complessa che è, con le sue diverse sfaccettature, come del resto lo è anche lei. Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro”, ha rivelato ancora Stella nell’intervista rilasciata a Libero Quotidiano. Poi ha spiegato che il loro rapporto è fatto di ‘complicità erotica’ ma ha anche altre sfaccettature.





“Delia, con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità ma che vanno oltre, mi ha sempre accettato, non sono un pericolo per nessuno, abbiamo viaggiato insieme, siamo andati in moto, fatto shooting fotografici, immersioni, e dormito insieme, abbiamo condiviso tutto insieme anche momenti di complicità erotica. Nel nostro rapporto abbiamo condiviso anche la sessualità libera, ma che certamente non è il fulcro della nostra intensa amicizia”.

“Ci può essere (il sesso ndr) ma non è la centralità, lo scambio è emotivo, cerebrale, simbiotico, significa essere sulla stessa lunghezza d’onda. Se voglio dare un bacio a Delia le do un bacio, come lei a me, nella totale libertà di potersi vivere e di condividere le nostre emozioni. Tutti pensano alla definizione di triangolo amoroso, come qualcosa che genera antagonismo e possesso, ma non è cosi anzi in amore più si lascia liberi e più il rapporto si consolida”.