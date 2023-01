Clamoroso quanto è stato scoperto su Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Ricorderete tutti gli screzi dei tre durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, ma ora si è registrato qualcosa di davvero inaspettato. Un colpo di scena in piena regola, che ha lasciato tutti senza parole. Tra l’altro la conferma della notizia è arrivata dai diretti interessati, che non hanno nascosto quel momento quasi storico. Non sono mancate nemmeno le polemiche derivanti da un gesto incredibilmente sorprendente.

L’ultima news su Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge è arrivata improvvisa. Intanto, a proposito della coppia, hanno rivelato giorni fa: “Ci stiamo provando da un anno. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo”. Per ora però la cicogna non ne vuole sapere di atterrare. E loro continuano ad aspettare. Chissà se riusciranno prima o poi ad avere un bebè.

Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: notizia clamorosa

I tre si sono trovati nello stesso luogo, infatti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge hanno raggiunto l’Egitto e in particolar modo la città di Sharm El-Sheikh per degli impegni di natura professionale. Ma ciò che hanno visto gli utenti è stato inatteso e certamente sono rimasti tutti a bocca spalancata. Un’immagine che ha fatto il giro della rete e che ha provocato una marea di proteste degli internauti. Andiamo a vedere insieme cosa è successo e perché i follower hanno attaccato tutti e tre i protagonisti.

I tre si sono incontrati nella nazione africana e addirittura hanno deciso di condividere una cena insieme. Infatti, è stata pubblicata una foto eloquente che ha visto Soleil davanti alla coppia composta da Alex Belli e Delia Duran. Gli utenti sono rimasti sconcertati, dato che sapevano che fossero in combutta da ormai tanto tempo. Invece adesso avrebbero fatto definitivamente pace, anche se staremo a vedere cosa succederà in futuro. Per il momento l’ascia da guerra è stata ufficialmente accantonata.

Recentemente Soleil Sorge è stata nuovamente protagonista al GF Vip in veste di opinionista. Ha sostituito, in collaborazione con Pierpaolo Pretelli, la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, momentaneamente assente per godersi le sue vacanze natalizie insieme alla sua famiglia.