Fiocco rosa, dunque, per Alessia Macari e Oliver Kragl. La piccola ha un nome davvero originale, infatti si chiama Nevaeh. Nel post in cui Alessia Macari aveva annunciato l’arrivo della piccola, nata il 14 gennaio scorso, è stata proprio la neo-mamma a spiegare il significato del nome. Poi però la confessione inaspettata e i dettagli del post-parto.

La primogenita della coppia è finalmente arrivata nella vita di mamma e papà. Al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini Alessia Macari ha detto di aver maturato l’idea di diventare mamma durante il secondo lockdown. Non solo, la cicogna è arrivata subito, al primo tentativo “Che bomber mio marito!”, aveva commentato lei.

Ma di recente Alessia stessa ha rivelato un dettaglio fino a questo momento tenuto nascosto. Uno sfogo reso pubblico in un post dove Alessia ha confessato: “Vi scrivo con tanta sofferenza ma anche tantissima felicità, il giorno 14/01/2022 alle ore 14:06 è nata Nevaeh Kragl e io ancora non riesco a credere che tutto questo possa essere vero”.





Poi il racconto di Alessia prosegue: “Il giorno prima di essere ricoverata sia io che Olli siamo risultati positivi al Covid-19, nonostante da sempre abbiamo osservato scrupolosamente tutte le precauzioni, compresa la vaccinazione. Sono stata costretta a partorire completamente da sola, senza mio marito”.

Ma la Macari poi ha rassicurato: “La bambina è negativa ma è stata comunque trasferita in un altro reparto e io non l’ho potuta vedere per 3 giorni, tempo che mi è sembrato un’eternità. Chiunque ha provato la gioia di essere madre credo possa capire il mio stato d’animo. All’interno del reparto Covid ho vissuto momenti davvero difficili che credo non dimenticherò mai. L’isolamento mi ha messo a dura prova”.