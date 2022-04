“Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470 kg. Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta). Mamma e Papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire. Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme”.

Il 19 gennaio l’annuncio ufficiale su Instagram, con tanto di foto nella culla e le mani della madre e del padre unite in segno d’amore. Ora, a soli 4 mesi, la figlia vip ha già un account Instagram personale, cosa che ovviamente ha scatenato una bufera contro i genitori vip.





Alessia Macari, la figlia neonata ha un account Instagram

La piccola Neveah Kragl, figlia di Alessia Macari e del calciatore Oliver Kragl, ha già un profilo personale su Instagram ed è seguita da più di tremila follower. Il profilo è privato e Alessia Macari, nota al pubblico italiano per aver partecipato ad Avanti un altro (era la Ciociara) e il Grande Fratello Vip, edizione che tra l’altro ha vinto, ha spiegato perché ha deciso di aprire un profilo social alla figlia.

Alessia Macari ha spiegato di aver voluto aprire un profilo Instagram per sua figlia così che i suoi parenti in Irlanda possano vedere le foto e i video della sua quotidianità, ma in tanti l’hanno attaccata perché a questo scopo, come fanno tante famiglie, avrebbe potuto creare una chat su Whatsapp e pubblicare video e foto in maniera privata.

Nevaeh Kragl, che si pronuncia Ne-ve-ah e letto al contrario si legge heaven, che tradotto dall’inglese è paradiso, è nata il 14/01/22 e ha pesato 3.470 chili. Al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini Alessia Macari ha detto di aver maturato l’idea di diventare mamma durante il secondo lockdown. Non solo, la cicogna è arrivata subito, al primo tentativo “Che bomber mio marito!”, aveva commentato lei.

