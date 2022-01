Tanti auguri ad Alessia Macari: l’ex Ciociara di Avanti un altro è diventata mamma per la prima volta. È infatti nata la prima figlia avuta dal matrimonio con Oliver Kragl, il calciatore che la showgirl ed ex concorrente (e vincitrice) del primo GF Vip ha sposato nel 2019.

L’annuncio della nascita, così come quello della gravidanza e del fiocco rosa, è arrivato attraverso un post della 28enne su Instagram, che mostra la piccola già a casa con mamma e papà. Al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini Alessia Macari ha detto di aver maturato l’idea di diventare mamma durante il secondo lockdown. Non solo, la cicogna è arrivata subito, al primo tentativo “Che bomber mio marito!”, aveva commentato lei.

Alessia Macari mamma: il nome scelto per la bambina

Sempre su Instagram, qualche mese fa Alessia Macari aveva condiviso le immagini dell’ormai noto Gender Reveal party, annunciando così di aspettare una bambina. “Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago”, aveva spiegato.





Fiocco rosa, dunque, per Alessia Macari e Oliver Kragl ma niente nome Luna. Alla fine hanno optato per un nome sicuramente decisamente più originale, Nevaeh. E sempre nel post in cui annuncia l’arrivo della piccola, che è nata il 14 gennaio scorso dunque qualche giorno fa e di cui non mostra però il volto, la neo mamma ha spiegato il significato e la pronuncia di questo nome. E poi ringraziato tutti per i messaggi ricevuti.

“Ciao a tutti! Io mi chiamo Nevaeh Kragl. Il mio nome si pronuncia NE-VE-AH (Letto al contrario si legge HEAVEN… che tradotto dall’inglese è “paradiso”). Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470 kg. Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta). Mamma e Papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire. Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme”, ha scritto Alessia Macari.