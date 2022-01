Alessandra Mastronardi, sganciata una bomba di gossip su una delle attrici italiane più amate dal pubblico. Poche settimane fa ha festeggiato il successo di Carla, il film biopic in cui ha vestito i panni dell’etoile scomparsa di recente. La trama si basa sull’autobiografia Passo dopo passo – La mia storia che Carla Fracci ha pubblicato nel 2013. Il film è stato girato in piena pandemia e, per la prima volta, il Teatro alla Scala di Milano si è aperto a un set cinematografico.

Ma questa volta è il privato di Alessandra Mastronardi, di cui è sempre stata molto gelosa, a finire tra le pagine della cronaca rosa. Un’indiscrezione arrivata a Diva e Donna sostiene che l’attrice sarebbe tornata single. E quindi il matrimonio con l’attore scozzese Ross McCall sarebbe stato annullato.

Alessandra Mastronardi, “matrimonio annullato”

Alessandra Mastronardi e RossMcCall sono sempre stati una coppia molto affiatata e per questo motivo l’annullamento delle nozze è come un fulmine a ciel sereno. La proposta di matrimonio era arrivata nel 2021, proprio in occasione del 35esimo compleanno dell’attrice. Poi l’avvio di una convivenza alternata tra Londra e Roma, che dopo qualche mese avrebbe iniziato a dare i primi problemi.





E dire che nel 2021 Alessandra Mastronardi aveva anticipato al settimanale F che le nozze sarebbero potute avvenire all’improvviso: “Vorremmo un momento romantico, privato e personale, e uno bello per i famigliari e gli amici”. Ma va anche precisato che la coppia a quanto pare scoppiata non ha ancora rotto il silenzio su questa bomba di gossip che ha fatto presto il giro di siti e giornali.

Ma secondo sempre secondo quanto affermato dall’indiscrezione, Alessandra Mastronardi avrebbe al momento una “simpatia” di cui però non si conosce il nome. E un altro dettaglio che confermerebbe quanto riportato da Diva e Donna è sui social. Sul profilo ufficiale Instagram dell’attrice sarebbero scomparse le foto insieme a Ross McCall, collega scozzese che ha recitato in molte serie tv di successo come White Collar e insieme a lei da circa 3 anni.