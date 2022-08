Alberto Matano ha deciso di parlare finalmente a cuore aperto e si è ovviamente soffermato sul marito Riccardo Mannino e sul suo coming out. Importanti le sue dichiarazioni, che hanno coinvolto anche Mara Venier. La sua intervista è stata rilasciata a Repubblica a un paio di mesi di distanza dalla sua unione civile, che ha fatto emozionare tutti. E non ha tralasciato alcun dettaglio, infatti ha voluto pure dire la sua su quanto riguarda gli aspetti intimi e i cambiamenti avvenuti dopo le nozze.

Alberto Matano, parlando del marito Riccardo Mannino e anche sul suo coming out, ha esordito: “Sul piano intimo è cambiato tutto. Diciamo che è come se col matrimonio questo rapporto lungo e consolidato abbia avuto un vestito, come se si fosse chiuso un cerchio, come se la casa fosse completata con il tetto e le pareti dipinte. Oltre alla sensazione magica tra noi di grande felicità. Da parte del pubblico c’è stata un’onda d’amore, un abbraccio collettivo: dovunque sia stato in Italia ho sentito l’affetto”.





Alberto Matano a ruota libera sul marito Riccardo Mannino e sul coming out

Successivamente Alberto Matano, sempre concentrandosi sul tema riguardante il marito Riccardo Mannino e il suo coming out, non ha non potuto ringraziare Mara Venier per tutto quello che ha fatto: “Se Mara ci ha dato la spinta a sposarci? Ci abbiamo pensato tante volte: ‘Lo faremo’. Mancava quel centimetro finale che è arrivato grazie a lei. Eravamo quasi alla meta, Mara lo sapeva e siccome ci vuole bene ha colto il momento in quella famosa cena: ‘Quando vi decidete?’. La verità è che nessuno faceva il passo di chiederlo all’altro”.

Sempre parlando ai microfoni di Repubblica, Alberto Matano ha voluto dire la sua in riferimento al silenzio scelto per anni. Infatti, solamente poco prima della celebrazione del matrimonio si è scoperta la sua storia amorosa con Riccardo: “Le persone hanno capito chi sono prima che raccontassi della mia vita e mi vogliono bene. Penso che un ulteriore patto di fiducia si sia rinsaldato: non ci sono più non detti, è tutto alla luce del sole. Non ho mai mentito, piuttosto ho tenuto privato il mio rapporto, sono stato in silenzio”.

Infine, Matano ha aggiunto: “Sono stato in silenzio. Ho taciuto piuttosto che dire una ‘non verità’, per proteggere la relazione. L’ho tenuta in un luogo sicuro. Ma a parte me e il mio compagno, la battaglia per i diritti è lunga e mi chiedo perché estendere i diritti venga osteggiato, visto che dare più diritti a tutti non vuol dire toglierli agli altri”.

“Lo hanno già informato”. Alberto Matano deve tornare dalle vacanze: la Rai non poteva fare altro