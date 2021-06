Albano Carrisi è uno dei più grandi interpreti della storia musicale italiana. La sua voce ha fatto emozionare intere generazioni e ancora oggi è considerato uno dei cantautori più bravi in circolazione. Ma la sua vita non è caratterizzata unicamente dalla musica, infatti ha dato anche vita ad un luogo paradisiaco, ovvero la sua tenuta di Cellino San Marco, a Brindisi. Le sue tenute sono precisamente collocate nel paesaggio da sogno del Salento e in tanti hanno voglia di soggiornarvi non solo in estate.

Vi sarete chiesti però quanto possa costare stare lì e la cifra che probabilmente vi siete immaginati a sorpresa non corrisponde al vero. Infatti, c’è chi potrebbe pensare che bisognerebbe sborsare somme clamorose per usufruire di servizi molto efficienti. Invece, l’artista pugliese ha voluto dare l’opportunità a tutti di accedere nella sua location bellissima. Andiamo a scoprire insieme quanto costa soggiornare nella sua tenuta. Ovviamente alcuni prezzi cambiano in base alla camera scelta per la notte.

Qualche ora fa Albano Carrisi è stato costretto a intervenire dopo le brutte voci, fatte circolare sul suo conto e su quello di Loredana Lecciso. Nel corso di un’intervista concessa al quotidiano La Verità, il cantante pugliese ha fatto – forse per l’ennesima volta – chiarezza sulla sua vita sentimentale allontanando così ogni tipo di rumor: “Grazie a Dio le notizie che mi davano in rotta con mia moglie Loredana Lecciso sono l’ennesima balla, mi è toccato smentire”. Ma veniamo adesso alle sue tenute.





Le Tenute Al Bano di Albano Carrisi sono situate tra i boschi, i vigneti e gli uliveti e c’è praticamente di tutto. Infatti, sono presenti ristoranti, piscine e Spa. E il costo? Decisamente alla portata, infatti una camera matrimoniale con colazione inclusa nel prezzo costa poco più di 100 euro a notte in bassa stagione. Per una notte nella camera classica occorre spendere 190 euro e 280 nella suite. Cifre che possono comunque essere spese quasi da tutti e che garantiscono una vacanza davvero indimenticabile.

