Si torna a parlare del caso Albano Carrisi a Ballando con le Stelle. Dopo l’addio in extremis durante l’ultima puntata del programma di Milly Carlucci, è spuntato un curioso particolare in concomitanza degli eventi futuri del cantante di Cellino San Marco. Come ricorderete AL Bano si è ritirato (per il momento) della scene di Ballando come gesto di “estrema umanità” perché la sua ballerina Oxana Lebedew si è infortunata al piede.

Un ritiro che, tuttavia, ha fatto insospettire Davide Maggio che ha ironicamente scritto su Twitter: “Grande Albano che si ritira per permettere alla ballerina di recuperare completamente la forma fisica“. Pubblicando la locandina di un concerto che il cantante avrebbe dovuto tenere in Polonia il prossimo venerdì. Naturalmente il cantante ha detto la sua a riguardo. Ospite di Simona Ventura e Paola Perego a Citofonare Rai2, Albano Carrisi ha attaccato i “falsi social” che avrebbero gettato ombre sul suo ritiro”.

“Cari falsi social sappiate che io ho una televisione [?] solo il 5 a Santiago di Compostela ed il 6 potevo restare qua come ho fatto le precedenti puntate. Ho solo quello e lo difendo. Io non lascio Ballando con le Stelle per le ragioni che voi state millantando, io lascio per una ragione ben precisa che ho ben spiegato e lo farei altre mille volte”, ribatte Albano Carrisi.





“Io sono per l’umanità e quella ragazza ha bisogno di umanità, di qualcuno che le dica ‘fermati e fatti curare’, ok?”, ha tuonato Albano Carrisi. C’è da dire tuttavia, che la spiegazione del cantante non ha ugualmente convinto Davide Maggio che ha chiesto a Milly Carlucci come mai non abbia concesso ad Albano una nuova partner. “Albano conferma a Citofonare Rai2 che ha lasciato Ballando con le Stelle per il bene della ballerina.

Quando Simona gli chiede di presunti concerti, risponde che ne ha uno il 5 a Santiago de Compostela. Dai, solo un cambio di città. Benissimo. Allora Ballando Con Le Stelle può tranquillamente sostituire la ballerina e inebriarci ancora con le performance di Albano Carrisi, giusto?! Milly Carlucci, non è così?”. Come stanno davvero le cose?