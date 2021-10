“Ti ameremo per sempre”. Alba Parietti, lunghe parole di tristezza per quella giovane vita spezzata

Alba Parietti, una mamma sempre vicina al suo amato figlio. Un rapporto davvero unico quello con Francesco Oppini soprattutto quando la vita chiama a mostrare che anche dai momenti più difficili l’amore è l’unico unguento in grado di curare le ferite. Cicatrici che alle volte restano ben marcate sulla pelle, segno di un dolore che non può essere cancellato neanche con lo scorrere degli anni. Il ricordo di Luana, ex fidanzata di Francesco Oppini, rappresenta tutto questo.

Sono trascorsi 15 lunghi anni dal giorno in cui Luana ha chiuso per sempre i suoi occhi. Un incidente stradale ha portato via per sempre il sogno di poter condividere una vita intera insieme a lei, e nel giorno del suo compleanno quella ferita torna a fre più male che mai. Francesco Oppini ha condiviso una foto dell’ex fidanzata per ricordarla come sempre è stata, una ragazza solare con lo sguardo ricco di luce e di dolcezza.

“Ci sono quelle date che non vorresti rivivere mai, oggi purtroppo è una di quelle. Quindici anni senza te piccola Lu’. Sei e sarai sempre luce, sole e sorriso e non esistono addii tra noi, perché ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore”, ha scritto Francesco a corredo di una foto di Luana in bianco e nero.





Il ricordo di Francesco non poteva che rappresentare anche un momento di riflessione per Alba Parietti, mamma amica sempre al suo fianco, che come Francesco ha sempre amato Luana e la sua solarità. Queste le parole di Alba: “Ciao Luana, sono passati 15 anni, oggi saresti una donna di 40 anni. Ma tutto è finito quella maledetta notte. Non c’è stato nulla di più brutto da ricordare di quel momento che ha spento il tuo sorriso e con la tua partenza per quel viaggio per noi tutti, per tua madre, tua sorella e per Francesco l’inferno sulla terra”.

“Solo chi ha vissuto la tragedia di perdere una persona cara, giovane, bella, piena di vita, può capire cosa significhi quel dolore immenso che non avrà mai fine. Penso a te, all’ultimo saluto allegri sulla porta, all’incubo delle ore e degli anni dopo. Ma una cosa l’hai lasciata: la tua bellezza, la tua energia, la tua bontà, la tua generosità. Noi non ti dimenticheremo mai bellissima creatura invisibile e presente”.

Il messaggio di Alba si conclude con parole di puro affetto e riconoscenza: “Ciao adorata Luana, domani avresti compiuto gli anni ma quel compleanno, allora come oggi, non è una data felice. Ti ameremo per sempre e tu ci sarai sempre in ogni cosa bella come te. Ciao Luana”.