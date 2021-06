La vip si sta godendo una meravigliosa vacanza ad Ibiza. Da alcuni giorni pubblica foto molto belle e anche sexy, che hanno fatto pure scoppiare qualche polemica di troppo per la sua età. Infatti, in tanti non digeriscono quelle immagini “da ragazzina”, che non dovrebbe dunque postare avendo quasi 60 anni. Ma questo relax nel territorio spagnolo è stato interrotto da una brutta disavventura che ha colpito la showgirl. E a raccontare tutto ci ha pensato proprio la diretta interessata, vittima di questo evento.

Ha infatti pubblicato una foto eloquente sul suo social network Instagram e ha spiegato cosa le è successo. Un incidente ovviamente inaspettato, che l’ha costretta a ricorrere ad alcuni accorgimenti per alleviare il fortissimo dolore. Un infortunio avvenuto precisamente all’interno del suo giardino, che avrebbe anche potuto avere altre conseguenze. Nonostante dunque non si sia trattato di una grave problematica fisica, non ha passato minuti indimenticabili e ha spiegato il fatto ai fan.

Diversi giorni fa ha mostrato alcuni dettagli molto interessanti della sua casa, mentre stavolta Alba Parietti è stata costretta a far vedere il suo piede, in condizioni sicuramente non ottimali. Questo quanto ha scritto sul social network: “Spaccarsi il quinto dito del piede destro inciampando nel proprio giardino di Ibiza e mettere il piede nel secchiello del ghiaccio fa molto superficial cafone, ho raggiunto un obiettivo che finalmente è l’opposto di ciò di cui vengo accusata sempre, cioè essere la solita radical chic”.





Tra coloro che hanno risposto al post di Alba Parietti c’è chi ha commentato: “Immagino che dolore, ti auguro una buona giornata”, “Sei proprio una donna ironica, buona guarigione”, “Usare il secchiello del ghiaccio fa cafona chic, però adoro”. E altri hanno aggiunto: “Sei una grande donna, intelligente, riprenditi presto”, “Poverina, immagino che male avrai avuto”, “Sei proprio sfigata”, “L’invidia è una brutta bestia, stavolta te l’hanno proprio tirata cara Alba”, “Dai che ti riprendi presto”.

Davvero bellissima comunque la casa di Alba Parietti. Attraverso storie Instagram ha mostrato alcuni dettagli pazzeschi dell’esterno. Questa casa ha una terrazza bellissima, arredata nei minimi particolari con tavolo, sedie, cuscini e anche tanto verde. Poi la vista: Alba inquadra un panorama a dir poco mozzafiato. Come un quadro. Insomma, un angolo veramente invidiabile.