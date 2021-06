Alba Parietti in vacanza senza trucco e coi capelli ricci: la foto

Alba Parietti, cambio look per la vacanza. Un momento di relax è proprio quello che ci vuole per la nota soubrette della televisione italiana. Ma Ibiza non ha accolto solo Alba Parietti. Infatti la mamma di Francesco Oppini ha ben pensato di partire insieme all’amica Vip, Paola Barale. Il risultato si inizia a vedere a poche ore dall’arrivo della coppia di super belle del piccolo schermo.

Giornate trascorse nel completo relax, tra chiacchiere e lunghe passeggiate con l’amica di sempre. Sole e mare da cornice alla vacanza che Alba Parietti ha deciso di concedersi insieme a Paola Barale, con lo scenario che tutti sognano, soprattutto dopo molti mesi segnati dalla pandemia. Ibiza è un sogno che si realizza per le due amiche, ma anche un momento per mettere da parte outfit da capogiro e make-up da riflettori.

Basta un selfie per Alba Parietti. Nonostante sia prossima a compiere la bellezza di 60 anni a luglio, la nota soubrette italiana conquista ancora il primo posto tra le più belle. E non occorre molto trucco per provare che Alba Parietti sia tra le donne più belle del piccolo schermo. Il selfie al naturale, senza trucco e con capelli ricci lasciati asciugare al vento è la prova.





Una versione acqua e sapone riproposta adesso dopo mesi da quello scatto reso noto al pubblico di fan durante i mesi di lockdown. Alba Parietti vanta ancora una bellezza più unica che rara, e senza trucco nè inganno, la soubrette continua ad avere tutte le carte in regola per essere apprezzata da tutti. Eleganza nei modi e fisico statuario. Alba Parietti “al naturale” è ancora più bella.

Lo scrive al suo risveglio cullata dal rumore delle onde di Ibiza: “Svegliarmi a Ibiza ed essere una donna riccia”. La foto da incanto ritrae Alba da poco alzata dal letto con indosso ancora la t-shirt grigia del pigiama. Priva di rimmel e rossetto, la Parietti vanta una pelle impeccabile. D’altronde come scritto di suo pugno poco prima di partire: “L’elogio alla stupidità della vecchia che non si arrende…Prima che qualcuno mi faccia foto orrende con il sole a picco e mi rompa gli zebedei con la storia dell’età…sessanta e non sentirli…di testa soprattutto”.