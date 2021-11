Alba Parietti è da sempre molto attiva su Instagram e tra selfie, video di lavoro e foto del suo quotidiano spesso regala anche scatti ricordo. La showgirl e opinionista tv torinese, reduce dall’esperienza di Tale e Quale Show su Rai1 oggi ha 60 anni e per l’ennesima volta ha reso la temperatura incandescente sui social postando una vecchia foto, condivisa per intero tra le Storie.

Foto storica visto che come spiega la stessa Alba Parietti nella didascalia del post è quella della copertina di Max a firmata Conrad Jon Godly e datata 1996. “Cover di #max pic #conradgogly #blackandwhite era l’era del cinghiale bianco, erano gli anni in cui arricchivo gli oculisti e non davo vantaggi a nessuna. Bei tempi , quando lo sguardo provocava turbamenti”, scrive lei citando nella conclusione la mitica canzone Sally di Vasco Rossi.

Alba Parietti, la foto nuda per Max

Nello scatto d’autore in bianco e nero del servizio senza veli per la celebre rivista maschile Alba Parietti è molto giovane e posa nuda, completamente nuda, con il seno appena coperto dalla mano. A rendere il tutto ancora più sensuale, ha i capelli super voluminosi, pieni di boccoli e il rossetto scuro sulle labbra. E a volerla dire tutta anche un punto vita invidiabile, snello e sottile.





Un salto nel passato di ben 25 anni per Alba Parietti, che naturalmente raccoglie ovazioni ma anche critiche sotto la foto ricordo in topless (in quella intera, nelle Storie, non si possono leggere i commenti). Sono migliaia i like e i commenti estasiati: “Adesso posso andare a dormire tranquillo e magari ti sogno anche. Buona notte bellissima”. E poi, tra i tanti: “Ci sono albe che tramontano prima o poi…ma quest’Alba non tramonterà mai per anni”.

Come detto, ma viene da dire come sempre, anche in questo caso gli hater hanno fatto sentire la loro voce: “Ora invece arricchisci i chirurghi”, scrive un utente. E un altro: “Ma basta con queste foto, sarai una bella donna per la tua età, ma il tempo è passato, prima qualche anno fa, forse potevi attirare con queste foto, adesso sei passata da Milf a Granny dedicati a scrivere a migliorarti, dimentica il ruolo di pantera sexy, purtroppo il tuo tempo per quello è scaduto”.