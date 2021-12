Alba Parietti è da sempre molto attiva su Instagram e oltre a condividere coi fan continui scatti di lavoro e del suo quotidiano di recente ha più volte aperto l’album dei ricordi. Poco tempo fa, infatti, ha voluto pubblicare sul suo profilo una foto storica visto che come spiega la stessa showgirl oggi 60enne nella didascalia del post è quella della copertina di Max a firmata Conrad Jon Godly e datata 1996.

“Cover di #max pic #conradgogly #blackandwhite era l’era del cinghiale bianco, erano gli anni in cui arricchivo gli oculisti e non davo vantaggi a nessuna. Bei tempi , quando lo sguardo provocava turbamenti”, ha scritto sotto Alba Parietti citando nella conclusione la mitica canzone Sally di Vasco Rossi.

Alba Parietti, le foto di 25 anni fa con Christopher Lambert

Poche ore fa, un altro salto nel passato per Alba Parietti. I suoi fan sanno bene che dopo il divorzio da Franco Oppini, il papà di Francesco, ha avuto altri amori. Ricordiamo le relazioni col filosofo e docente universitario Stefano Bonaga, il finanziere Jody Vender e il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea. Ma come dimenticare il flirt con l’attore Christopher Lambert a fine anni ’90?





A lui è dedicata la gallery che Alba Parietti riposta da un album di ben 25 anni fa. Foto scattate in compagnia dell’attore in vacanza a Porto Cervo. Entrambi giovanissimi e bellissimi erano ospiti sul Nafisa, la barca degli amici Rossana e Volja. “Sono ricordi di un momento di grande felicità. Avevo 35 anni, lui 39 (e non esisteva praticamente il Photoshop): eravamo belli uguale”, la didascalia.

“Eravamo una coppia che faceva sognare e anche noi in fondo abbiamo sognato – continua Alba Parietti sotto al post in cui tagga anche Christopher Lambert – E come ci siamo divertiti. Chi ti regala emozioni e momenti indimenticabili rimane sempre nel cuore, perché sono talmente rari e preziosi che non possono che essere nell’album dei bei ricordi”. Boom di like e di commenti per questa coppia “super bella”.