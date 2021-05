Alba Parietti show nelle ultime ore. La showgirl ha deciso di tornare alla ribalta sul suo profilo Instagram, pubblicando un video decisamente provocatorio. Nella didascalia a corredo del filmato non si è infatti risparmiata e ha lanciato una vera e propria stoccata clamorosa. Non si è fatta attendere la risposta di moltissimi hater, che l’hanno presa di mira in ogni modo. Un vero e proprio scontro social, che ha assunto dimensioni decisamente clamorose e alquanto inaspettate e imprevedibili.

Lei ha dunque postato questo messaggio: “L’elogio alla stupidità della vecchia che non si arrende…Prima che qualcuno mi faccia foto orrende con il sole a picco e mi rompa gli zebedei con la storia dell’età…sessanta e non sentirli…di testa soprattutto…E come diceva Oscar Wilde, ‘una donna capace di dire la sua età è una donna capace di tutto’ e poi meglio una barbagianna tarda a convinta e felice che una giovane insoddisfatta e frustrata che la vita non se la gode…”. E non è finito qui il suo commento.

Alba Parietti ha concluso così il post: “Quant’è bella giovinezza che si fugge tuttavia chi vuol essere lieto sia, quindi lasciate in pace la zia…Io sono una donna di una certa età, semmai di un’età certa. Ciao rosiconi!!”. Successivamente ha pubblicato altre immagini sensuali e altrettanto provocatorie e in questo caso le critiche e gli insulti sono diventati ancora più numerosi. Nonostante lei avesse tentato di zittire i cosiddetti odiatori della rete, questi ultimi sono tornati alla carica ancora più forti di prima.





Queste sono state le principali reazioni degli hater: “Sarai anche senza trucco, ma quante punturine hai fatto?”, “Ma pensi davvero di avere 25 anni? Nei hai 60, basta con queste pose”, “Sei volgare, i tuoi 60 anni ti hanno dato alla testa. Cerca di tornare come eri prima, che ti interessavi di tutto e ora invece pensi solo a mostrarti volgare”, “Gli occhi sono spenti, speriamo che non sia il botox perché toglie ogni espressività”, “Rassegnati ad invecchiare”. E Alba Parietti non è rimasta zitta e ha replicato ancora.

Alba Parietti ha dunque risposto: “Sti commenti sono talmente patetici che mi fanno sorridere e mi hanno riportato allegria. Immagino la tua faccia da cu..o di gallina adirata e invidiosa scrivere questo messaggio con la lingua in mezzo ai denti alla Fantozzi”. Uno scontro quasi senza precedenti, a tu per tu, da parte della mamma di Francesco Oppini e degli odiatori del web.