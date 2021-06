Alba Parietti ha quasi raggiunto la soglia dei 60 anni, anche se ne dimostra molti di meno. Ha tantissimi fan dalla sua parte, che la acclamano ogni volta che pubblica foto sul suo profilo Instagram. Il suo fisico è infatti davvero straordinario e le sue forme fanno girare la testa a migliaia di persone. Nonostante questo, non tutti gradiscono moltissimo le sue pose e i suoi atteggiamenti, non essendo più una ragazzina. Ed è successo anche qualche ora fa, quando ha pubblicato una foto sul social network.

Non c’è pace dunque per la showgirl, che già alcuni giorni fa aveva dovuto replicare a coloro che la accusavano di essersi ritoccata. Al momento lei non ha risposto, ma probabilmente potrebbe rompere nuovamente il silenzio a stretto giro di posta. Gli hater sono sempre dietro l’angolo per i personaggi famosi e la mamma di Francesco Oppini è stata costretta a leggere ancora una volta messaggi che non le hanno fatto piacere. Andiamo a vedere il motivo di così tanta cattiveria nei suoi confronti.

Alba Parietti si è quindi scattata un selfie con addosso un bellissimo costume, che però ha lasciato scoperto un po’ troppo il suo corpo, stando agli odiatori della rete. Dunque, anche se molti dei follower si sono concentrati sulla sua bellezza e sul suo incredibile fascino, c’è chi ha spostato l’attenzione sulla sua età e l’ha criticata pesantemente. Secondo queste persone, non dovrebbe presentarsi in questo modo a quasi 60 anni e dovrebbe immortalarsi in modo decisamente più decente per gli anni che ha.





Nell’istantanea si possono ammirare la sua pancia e le sue gambe e c’è chi ha scritto: “Qui c’è qualche ritocco di troppo, la foto sembra photoshoppata”, “Ok che sei bella, ma sei troppo esibizionista”, “Sei bellissima, questo lo abbiamo capito, ma non è un costume per la tua età”, “Non dovresti presentarti così”. Una vera e propria bufera social, ma lei ha comunque fatto capire che non ha nessuna intenzione di cambiare e quindi presumibilmente continuerà a postare immagini di questo genere.

Basta un selfie per Alba Parietti per far parlare e lo ha fatto anche alcuni giorni fa. Nonostante sia prossima a compiere la bellezza di 60 anni a luglio, la nota soubrette italiana conquista ancora il primo posto tra le più belle. E non occorre molto trucco per provare che Alba Parietti sia tra le donne più belle del piccolo schermo. Il selfie al naturale, senza trucco ha ottenuto un grande consenso.