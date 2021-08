Alba Parietti ha bisogno di poche presentazioni. Attrice, showgirl, conduttrice da anni e anni è sulla scena. Ed è tornata protagonista anche per la partecipazione del figlio, Francesco Oppini, al Grande Fratello Vip 5. Durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, Alba Parietti è più volte intervenuta in studio ma anche sui social. Perché è anche attivissima su Instagram, dove racconta la sua vita privata ai fan con foto, video e lunghi sfoghi nelle didascalie.

Non ha mancato di farlo nemmeno in vacanza a Ibiza ed è da lì che arriva uno degli ultimi scatti. Scatto in costume, senza filtri o ritocchi di sorta e anche senza trucco. Alba Parietti, che non è nuova a provocazioni, non ha paura di pubblicare selfie al naturale, senza trucco e con i capelli mossi. A 60 anni vanta un fisico asciutto e tonico e non teme certo il giudizio dei cosiddetti hater.

Alba Parietti in costume, senza filtri: la foto

Alba Parietti ha condiviso col suo pubblico social una foto in costume “senza il minimo ritocco”, come ha sottolineato nella didascalia del post con cui lancia anche una specie di sfida ai soliti criticoni: “Ora potete scatenarvi…”. Nel dettaglio la showgirl ha pubblicato una foto scattata allo specchio nel suo salotto della casa delle vacanze.





Una foto in cui Alba Parietti si mostra con un costume da bagno nero e i capelli tirati indietro. Sotto questa scritta: “Volevate una foto senza filtri? – ha chiesto nella didascalia – Anche senza il minimo ritocco …Eccola potete scatenarvi”. Beh, che dire? A 60 anni vanta ancora un fisico asciutto e scolpito e una pelle liscia e levigata.

E infatti tra i tantissimi commenti piovuti sotto in molti la paragonano a una trentenne e le fanno i complimenti, soprattutto per le gambe. “Gambe chilometriche ne vogliamo?”, si legge. E ancora: “E le trentenni mute”, “Penso che sia più facile essere bellissime a 20 anni che a 40… chi ci riesce a 60 poi… no words per la Parietti…STUPENDA”.