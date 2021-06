La conferma da parte dei diretti interessati non è ancora arrivata ma a quanto dice il settimanale Gente Al Bano Carrisi sarà di nuovo nonno. La figlia Cristel è incinta: trentacinque anni, già mamma di Kai, nato a maggio 2018, e Cassia, che ad agosto compirà 2 anni, aspetta il terzo figlio dal marito, l’imprenditore di origine cilene Devor Luksic che la figlia della coppia di Al Bano e Romina Power ha sposato il 3 settembre di cinque anni fa.

Cristel Carrisi dovrebbe partorire il prossimo autunno, scrive Gente secondo cui avrebbe anche deciso di non conoscere il sesso del terzo bebè fino al momento del parto. Il suo desiderio di avere una famiglia numerosa non è mai stato un segreto. “Non ci fermeremo qui”, aveva detto qualche tempo fa. Detto fatto.

Al Bano, è finita con Loredana Lecciso? Il gossip e la smentita del cantante

Ma lo scoop di Gente su Cristel Carrisi non è il solo motivo per cui si parla con insistenza di Al Bano ultimamente. Il gossip si è infatti di nuovo accanito sul matrimonio del Leone di Cellino San Marco con Loredana Lecciso con voci di rottura. Non certo un pettegolezzo nuovo, ma questa volta il cantante ha deciso di rispondere direttamente.





Nessun addio, nessuna crisi: nel corso di un’intervista concessa al quotidiano La Verità, il cantante pugliese ha fatto – forse per l’ennesima volta – chiarezza sulla sua vita sentimentale allontanando così ogni tipo di rumor: “Grazie a Dio le notizie che mi davano in rotta con mia moglie Loredana Lecciso sono l’ennesima balla, mi è toccato smentire”.

“C’è chi scrive bugie e le vende a caro prezzo”, ha aggiunto Al Bano stroncando sul nascere questo ennesimo gossip che lo vede protagonista. Ma nell’intervista si è parlato anche d’altro: “Musica? La vocalità è il mio dono, come scrivere canzoni e cantare brani d’altri, l’ho capito da ragazzino e non ho mai smesso di crederci”.