Fulmini e saette in casa Carrisi. Come ben sapete Al Bano è legatissimo a Romina Power, sposati nel 1970, i due hanno avuto quattro figli, Ylenia scomparsa nel 93, Yari Marco, Cristel e Romina Jr. Albano e Romina sono legati anche professionalmente fin dal 1969 quando insieme cantarono i cori di Acqua di Mare. Una carriera lunga e proficua la loro, sugellata da successi indimenticabili della canzone italiana, uno su tutti “Felicità”. Il matrimonio si è concluso con una separazione nel 1999.

Poi Al Bano conosce Loredana Lecciso, con la quale va a convivere nel 2001 e dalla quale ha due figli, Jasmine e Albano Jr. Nel corso degli anni, però, Al Bano e Romina hanno continuato a vedersi, sempre per ragioni professionali, sicuramente. Numerose sono state le cosiddette reunion per la felicità dei tantissimi appassionati di una delle coppie più amate. Lo scorso 20 maggio Al Bano ha compiuto 78 anni e il cantautore pugliese ha espresso il suo più grande desiderio.

“Sono due donne intelligentissime, mi piacerebbe che trovassero l’armonia”. Così Al Bano si è augurato che Romina e Loredana potessero finalmente costruire un rapporto sano e amichevole. L’obiettivo, però, è quanto mai complicato. Già dagli auguri fatti dalle due donne della sua vita si evince qualcosa. Romina ha postato una foto di loro due giovanissimi che camminano mano nella mano su di un prato. Loredana invece ha optato per qualcosa di molto più intimo…





Gli ultimi sviluppi, comunque, parlano di una certa maretta, anzi di una vera e propria crisi in casa Carrisi. “Loredana Lecciso – scrive Ivan Rota su Novella 2000 – avrebbe deciso di allontanarsi dall’uomo con cui ha fatto ben due figli, esausta dopo mesi di tira e molla. Il motivo di questa sofferta decisione, sarebbe la presenza ormai fin troppo ingombrante, della ex di Al Bano: Romina Power. La cantante è da tempo ormai tornata a far parte della vita del suo ex marito, ma per la Lecciso questo è un peso impossibile da sopportare.

Altro che pace e armonia, l’eccessiva vicinanza di Romina Power sarebbe il motivo che ha spinto Loredana Lecciso ad allontanarsi. Già nel 2018 Albano e Loredana avevano annunciato la separazione, ma poi la crisi era rientrata. Ora di nuovo un’atmosfera ben poco piacevole per il cantautore con la compagna e madre di due suoi figli intenzionato a lasciarlo. “Sarebbe bello che Loredana e Romina si riavvicinassero, siamo tutti una famiglia” aveva detto Al Bano poco tempo fa. Ma le premesse non sono delle migliori.