Akash Kumar è stato senza ombra di dubbio uno dei personaggi più controversi de ‘L’Isola dei Famosi’. Ma se la sua avventura in Honduras è durata davvero pochissimo, il suo modo di essere e le sue dichiarazioni hanno fatto rumore sempre. Non solo in studio da Ilary Blasi, ma anche sui social network il modello si è reso protagonista di affermazioni molto forti. Aveva riferito inizialmente della volontà di non andare più in studio, poi aveva fatto dietrofront ma la sua situazione è sempre rimasta incerta.

Adesso ha perso letteralmente le staffe sul suo profilo Instagram, dove ha dato vita ad una diretta nella quale ha inveito contro alcune persone e ha anche colto l’occasione per fare un annuncio molto importante. Akash Kumar non smette mai di sorprendere e anche in questa circostanza le sue parole sono destinare a creare scompiglio anche nei prossimi giorni. Ha voglia di dare una vera e propria svolta alla sua vita e il tutto si avvererà proprio nell’imminente futuro, stando alle sue considerazioni.

Nella giornata del primo giugno Akash Kumar ha quindi fatto uscir fuori tutta la sua rabbia per una situazione insostenibile, visto che è stata presa di mira anche la mamma. Queste le sue parole: “Volevo dire a chi mi insulta che i miei avvocati hanno tutto e stavolta non ci passerò sopra. Adesso basta, posso accettare insulti nei miei confronti ma non quelli rivolti a mia madre”. Dunque, ha contattato i suoi legali per portare in tribunale gli odiatori della rete che non lo lasciano più in pace.





Successivamente Akash Kumar ha anche annunciato l’intenzione di voler lasciare il nostro territorio: “Ho deciso di lasciare l’Italia, sicuramente è una bella nazione ma ho altri obiettivi adesso. Qua la moda non offre molto, quindi andrò a Londra e poi in America a New York. Dovrò però prima fare una denuncia perché ho perso il mio passaporto”. Dunque, l’ex naufrago è pronto a cercare altre sistemazioni professionali all’estero perché la nostra Penisola non soddisfa più le sue aspettative.

Akash Kumar ha raccontato nei giorni scorsi sull’Isola: “Io non ho più tempo per il trash. Ho affermato di essere stato io a portare dei punti di share a questa trasmissione e quindi questo mio modo di fare non è piaciuto. Poi a me non interessano i gettoni di presenza, nella vita non sono solamente i soldi a contare più di tutto. Così ho preso la decisione di andarmene. Chiamassero un tronista se vogliono trash”.