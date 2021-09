“Ha problemi seri…”. Adriana Volpe, la bomba privata è servita. Una verità davvero inaspettata

È iniziata col botto la sesta edizione del Grande Fratello Vip con il debutto lunedì 13 settembre 2021 su Canale 5. Al timone Alfonso Signorini, che per tutta l’avventura sarà accompagnato da due opinioniste d’eccezione: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, tornata Grande Fratello Vip in veste di opinionista dopo la partecipazione al reality show del 2020.

In un’intervista rilasciata al Giornale, l’ex vippona, che durante l’edizione del GF Vip 5 aveva dovuto abbandonare la casa per la morte del suocero, stroncato dal Covid – aveva voluto lanciare un avvertimento ai protagonisti della nuova edizione. “Dopo le prime due puntate, dedicate alla loro presentazione, comincerò a dire la mia. E vedrete come tirerò fuori gli artigli, sempre con rispetto comunque. Ha impreziosito il programma grazie alla scelta del cast e al lavoro di introspezione dei Vip lavorando sulla loro parte nascosta. Però senza indugiare in maniera eccessiva e senza ​cadere nel trash” aveva confessato la Volpe.

Adriana Volpe, confessione privata a Verissimo

Ospite della prima puntata di Verissimo, Adriana Volpe ha parlato della nuova avventura al GF Vip 6 ma anche della sua vita privata e dell’ex marito Roberto Parli dal quale ha avuto la figlia Gisele. “Vedere la persona accanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile”, ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin.





“All’inizio ho lottato con tutta me stessa. È come se avessi avuto tra le mani una fune: lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo. Poi, ho capito che mi facevo male e l’unica cosa che potevo fare era aprire la mano e lasciarlo andare”, ha detto ancora.

Riferendosi alle recenti parole che l’ex ha scritto sui social, Adriana Volpe ha spiegato: “Quando si dà spazio a una dichiarazione bisognerebbe sempre verificare in che condizioni è la persona che in quel momento la rilascia. Il mio ex marito ha detto delle cose gravi, ha avuto una condotta inaccettabile pensando che c’è una minore di mezzo. Prima di scrivere mettetevi una mano sul cuore e verificate bene. Lui è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato”.