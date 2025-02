Bomba gossip su Ezio Greggio, che ha una nuova giovane fidanzata. Il conduttore di Striscia la Notizia, che ha 70 anni, si è legato sentimentalmente ad una ragazza famoso che di anni ne ha 35. Si vociferava di questa relazione da un paio di mesi, ma adesso è arrivata la certezza visto che i due sono stati immortalati in una foto mentre camminavano mano nella mano.

Ezio Greggio avrebbe quindi una nuova fidanzata, dopo la rottura con Romina Pierdomenico. Due anni fa si era lasciato con quest’ultima, poi non si era saputo altro sulla sua vita privata ma ora improvvisamente è stato rilanciato il gossip più importante. Mancherebbe solo la conferma ufficiale del presentatore Mediaset.

Ezio Greggio ha una nuova fidanzata famosa di 35 anni: chi è

Diva e Donna li ha paparazzati in strada, confermando quindi le indiscrezioni sul fatto che Ezio Greggio avesse una nuova fidanzata. Avevano preso parte ad alcuni eventi pubblici, ma ora che sono stati visti insieme da soli si può parlare di un amore scoppiato in maniera definitiva.

Ezio Greggio si è fidanzato con un’influencer originaria della Colombia, che si chiama Nataly Ospina. Sui social ha più di 900mila follower e lei fornisce contenuti relativi al cibo e non solo, infatti mette in risalto tutta la sua bellezza. Momento d’oro dunque per il volto storico di Striscia la Notizia, che a dicembre è pure diventato nonno grazie alla nascita del nipote Leone.

Ezio Greggio e Nataly sarebbero a tutti gli effetti una coppia, quindi la speranza dei fan è che ben presto possano pubblicare delle foto insieme sui rispettivi profili social.