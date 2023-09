Un altro divorzio in arrivo nel mondo vip. Ma questa volta totalmente inaspettato: sposati da ben 27 anni, hanno deciso di separarsi e lo hanno comunicato con una nota stampa. Si frantuma così una delle coppie più solide e affiatate del mondo dello spettacolo, insieme da una vita e con due figli ormai grandi. Nel messaggio che rende pubblica la decisione di allontanarsi, dicono di essersi separati pacificamente e che si vogliono molto bene. Inoltre la famiglia rimarrà sempre al primo posto per loro.

“Abbiamo avuto la fortuna di condividere quasi 3 decenni insieme come marito e moglie in un matrimonio meraviglioso e amorevole. Il nostro viaggio ora sta cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale”, si legge testualmente nel comunicato stampa affidato al magazine People che ha poi fatto il giro di siti e social network.

Addio dopo 27 anni di matrimonio: la coppia vip si separa

E il giro del mondo perché nessuno si aspettava un divorzio da Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness. 54 anni lui, 67 lei, come detto formavano una delle coppie più unite di Hollywood ma dopo 27 anni di matrimonio felice hanno deciso di prendere due strade diverse.

Si erano conosciuti nel lontano 1995 sul set della serie televisiva australiana Corelli. All’epoca Deborra-Lee Furness era già un’attrice affermata, mentre Hugh Jackman era un attore emergente appena uscito dalla scuola di recitazione. Nonostante i 13 anni di differenza d’età, tra loro è stato praticamente un colpo di fulmine. E infatti meno di un anno dopo la regista e produttrice cinematografica e l’attore si sono sposati.

Dal loro matrimonio sono nati Oscar Maximilian Jackman (23 anni) e Ava Eliot Jackman (18 anni). Solo 4 mesi fa, in un post pubblicato sui social in occasione del loro 27esimo anniversario, la star di Wolverine aveva scritto: “Ti amo Deb, insieme abbiamo creato una bellissima famiglia. Il tuo sorriso, il tuo spirito, la tua generosità, il tuo umorismo, il tuo coraggio e lealtà sono un dono incredibile per me. Ti amo con tutto il cuore”. Oggi la parola fine.