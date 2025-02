Laura Pausini e Paolo Carta, la figlia Paola compie già 12 anni. Sembra ieri che era una bimba piccola e invece l’8 febbraio è entrata ufficialmente nell’adolescenza. Sarà più indipendente, ma dalle parole della sua famosa mamma rilasciata in un’intervista al settimanale Gente un paio di anni fa l’autonomia non le è mai mancata.

Paola “Ha una visione di sé che non la spaventa – raccontava Laura Pausini al magazine – Prendi la parola chiave della mia vita, la solitudine: a me il vuoto ha sempre atterrito, da quando a 18 anni ho provato a dargli voce con quella canzone, lei invece lo cerca”. ‘Mamma, ma se il martedì ho ginnastica artistica, il mercoledì nuoto, il giovedì catechismo, come faccio? Possibile che ho solo il lunedì per stare con me?’, questa indipendenza mi atterrisce. Io sono riuscita a ‘stare con me, pienamente e felicemente, solo quando ero incinta e aspettavo lei, figurati”.

Laura Pausini, la figlia Paola è diventata identica a lei

La figlia di Laura Pausini e Paolo Carta aveva già le idee chiare a 10 anni: dopo il liceo vuole lasciare casa. “Io non voglio che si allontani troppo… L’altro giorno mi fa: ‘Dopo che ho finito il liceo voglio vivere da sola o con le mie amiche a Londra o in America, magari pure a Roma. Tu mamma potrai stare vicino a me, ma non nello stesso palazzo, eh’. Ci rendiamo conto?”, continuava la cantante su Gente.

Paola “Ha la mia apertura istintiva verso il mondo – aggiunse la cantante – ma per quanto riguarda quello che sente e che pensa è introversa come Paolo”. Ora, nel giorno del suo 12esimo compleanno, Laura Pausini ha regalato a lei e ai suoi tantissimi fan un carosello di foto dove un dettaglio salta subito all’occhio: mamma e figlia sono diventate “identiche”.

La forma del viso, gli occhi e i capelli lunghi, neri e lisci: insomma, come fanno notare molti sotto il post, sono due gocce d’acqua. “12 anni Paola. Sei il posto più bello che ho visto sulla mappa del mondo… – scrive la Pausini sotto diverse foto che immortalano la festeggiata in diversi momenti di quotidianità – Quello che tra tutti preferisco e in cui farò sempre ritorno. Buon compleanno ragazzina mia”. Nemmeno a dirlo, il post ha collezionato un numero incredibile di like e di auguri, anche da parte di tanti amici vip.