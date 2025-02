Un annuncio condiviso con i suoi follower, una splendida notizia: la vip è in dolce attesa del suo primo figlio. L’influencer, molto legata a Chiara Ferragni, aspetta un bambino insieme al marito Davide Simonetta, autore e compositore. La coppia, che si è sposata lo scorso settembre, ha scelto di annunciare la gravidanza con un emozionante video pubblicato su Instagram.

Il filmato, che ha subito fatto il giro del web, mostra la futura mamma raggiante insieme al marito. Un percorso seguito dai fan e raccontato passo passo nel filmato pubblicaot su Instagram. I suoi fan hanno commentato il post con tantissimi messaggi di auguri. Anche colleghi e amici del mondo dello spettacolo hanno commentato il post pubblicato dalla coppia vip.

Veronica Ferraro è incinta del primo figlio

Già nell’aprile dello scorso anno, Veronica Ferraro aveva parlato apertamente del suo desiderio di maternità e del percorso che stava affrontando: “Stiamo provando ad avere un figlio con la fecondazione assistita”. Dopo mesi di attesa e speranza, il sogno è diventato realtà e ora la coppia è in attesa del primo figlio, un maschietto. Il video condiviso sui social raccoglie alcuni dei momenti più significativi di questa esperienza, tra cui le immagini della coppia in clinica durante il primo tentativo di transfer.

“Siamo in clinica per il primo tentativo di transfer”, dice Veronica nel video mentre si riprende accanto a Davide Simonetta, producer e dj. Ora che è già entrata nel secondo trimestre di gravidanza, ha svelato anche il sesso del bebè: “Ho appena scoperto che sarà un maschio, me lo aspettavo dal primo momento, anche se tutti mi dicevano ‘hai la faccia di una che aspetta una femmina’”.

In accompagnamento al video, l’influencer ha scritto un toccante messaggio in cui racconta l’emozione della scoperta: “Ci sono momenti dentro a ogni vita che non si possono raccontare. Non c’è una parola giusta per la speranza, per i silenzi dopo ogni test negativo e per le attese. Dentro ad ogni coppia c’è un oceano senza fine di gioie immense di futuro e di sconfitta”. Ha poi aggiunto: “Queste immagini sono solo un momento della gioia che abbiamo provato negli ultimi 4 mesi perché le cose più grandi le abbiamo vissute e basta. Ti aspettiamo. Ti abbiamo sempre aspettato”.