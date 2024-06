Kate Middleton fa stare tutti col fiato sospeso per la sua salute. Sono discordanti le notizie che circolano sul suo conto, infatti c’è chi aveva parlato di possibili miglioramenti e chi invece riteneva più grave del previsto la sua situazione. Si è anche vociferato di un eccessivo dimagrimento della principessa, che avrebbe peso 15 chili. Ora il principe William ha fatto chiarezza.

In occasione dei festeggiamenti degli 80 anni dallo sbarco in Normandia, c’è stato un evento importantissimo a Portsmouth, in Inghilterra, alla presenza di re Carlo, Camilla e del futuro erede al trono. Kate Middleton ovviamente non c’era, date le sue precarie condizioni di salute a causa del cancro, ma il principe William ha voluto dire qualcosa in merito.

Kate Middleton e la sua salute, l’aggiornamento dal principe William

A chiedere di Kate Middleton e della sua salute al principe William è stato Geoffrey Weaving, un veterano dello sbarco in Normandia. Infatti, la domanda dell’uomo è stata diretta: “Volevo chiederti come sta tua moglie, sta migliorando?“. E la risposta del figlio di Carlo e Lady Diana è stata immediata, senza alcuna esitazione, e ha rassicurato i sudditi.

E William ha rasserenato tutti: “Sì, sta migliorando. Le sarebbe piaciuto essere qui oggi“. Poi ha rivelato un aneddoto sulla nonna di Kate: “Stavo ricordando a tutti che sua nonna ha prestato servizio a Bletchley, quindi avrebbe avuto molto in comune con alcune delle altre donne qui”. Un racconto che è piaciuto particolarmente a tutti i presenti.

Questa dichiarazione di William ha ridato speranza a tutti i sudditi, infatti Kate starebbe meglio nonostante le brutte voci fatte circolare nell’ultimo periodo. E chissà se il suo rientro si stia davvero avvicinando.