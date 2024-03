Kate Middleton ha rivelato di avere un cancro e di essere in cura. L’annuncio della principessa è arrivato in un video pubblicato venerdì 22 marzo. “È stato un enorme choc per me, dopo due mesi incredibilmente difficili. Ma sto migliorando e ogni giorno mi sento più forte”, ha detto la moglie del principe William, 42 anni, e madre di George, Charlotte e Louis. La futura regina ha parlato alla nazione seduta su una panchina dal giardino della sua casa, vestita casual con jeans e un maglioncino a righe bianche e blu.

Sottoposta a un intervento chirurgico a gennaio, il palazzo aveva fatto intendere che non si trattava di cancro. “Invece”, ha spiegato Kate Middleton, “test successivi hanno poi rinvenuto il tumore. Dunque lo staff medico mi ha consigliato di intraprendere un ciclo di chemioterapia e l’ho appena iniziato. Ai miei figli dico: andrà tutto bene”.

Kate Middleton, i dubbi del medico Jonathan Reiner

Un medico ha messo in dubbio l’annuncio choc di Kate Middleton di essere in cura per un cancro, affermando che un dettaglio “non ha senso dal punto di vista medico”. Parlando con Anderson Cooper alla CNN questa sera (22 marzo), Jonathan Reiner, MD – professore di medicina alla George Washington University di Washington – ha detto che l’idea che il cancro sia stato scoperto solo dopo che Kate si era sottoposta a un intervento chirurgico importante non ha senso dal punto di vista medico.

Il medico ha rivelato ancora: “Quando le persone si sottopongono a un intervento chirurgico estensivo, non vanno in genere per una ‘chirurgia esplorativa’, ma tutti questi interventi sono preceduti da un’ampia diagnostica per immagini, come TAC e risonanze magnetiche. Quindi l’équipe chirurgica ha un’ottima conoscenza del probabile problema, che viene confermato dalla patologia.

“Quindi un pezzo di tessuto rimosso va direttamente al laboratorio di patologia, spesso durante l’intervento chirurgico, e a volte il fatto che si tratti di un cancro o meno determina l’entità dell’operazione vera e propria. Quindi, è molto probabile che l’équipe chirurgica sapesse o avesse una buona percezione di cosa sarebbe stato prima dell’intervento, e che ciò sia stato confermato al momento dell’esame patologico durante l’operazione. Quindi si tratta di qualcosa che sarebbe stato almeno sospettato prima e confermato durante l’operazione”.