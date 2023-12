Finalmente per gli amanti dell’oroscopo possiamo dirvi cosa succederà nel 2024, stando all’astrologo Branko. Nel suo libro intitolato Calendario Astrologico 2024, si è soffermato su tutti i segni zodiacali. E ha iniziato a fornire descrizioni partendo dal segno Ariete: “I giovani del segno, in particolare alla fine dell’anno, devono prendere la via dell’estero, almeno per un ciclo di studi. Soltanto di rado, con discrezione, affiora una sottile vena di strana malinconia: non dimenticate che alle vostre spalle ci sono ancora Nettuno e Saturno”.

E ancora: “Vi ispirano quell’indefinibile non so che, come il pensiero di un amore perduto o mai incontrato, e che si vorrebbe ritrovare, ce la farete”. Poi l’oroscopo 2024 di Branko si è spostato su Gemelli: “Per voi Gemelli il 2024 rappresenta un anno cruciale. È l’anno di Giove nel vostro cielo, che arriva a fine maggio portando espansione e ottimismo, godimento e prosperità. Questa stella vi potrebbe attirare verso una nuova dimensione spirituale e religiosa”.

Oroscopo 2024 di Branko, cosa succede segno per segno

L’oroscopo 2024 dell’astrologo Branko è andato avanti soffermandosi sui nati sotto il segno del Cancro, che avrà in futuro maggiore privacy: “L’ottimismo, la socievolezza, la capacità di costruire nuove relazioni, favorita da Giove nel vostro amico Toro sino a maggio, lasciano il posto a un sentire più intimo e a una maggiore riservatezza da giugno in poi, quando il pianeta trasloca in Gemelli”. Poi fari puntati su Vergine: “Nel 2024 Saturno dai Pesci esamina il vostro compito in classe, sicuramente perfetto”. Chi è Bilancia “avrà un anno positivo con lunghi periodi eccellenti in cui siete totalmente privi di disturbi stellari. Ogni conquista duratura richiede impegno e merito, ma non siete spaventati”.

